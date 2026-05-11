La cuina de l'aigua s'explica a Castellar de n'Hug de la mà de xefs catalans
Una desena de xefs participen en CuinAigua que vol recordar la importància de la transhumància i de l'aigua als fogons
Castellar de n’Hug serà l’escenari d’una proposta gastronòmica singular, CuinAigua, la trobada que valora la cuina de la transhumància i el paper essencial de l’aigua com a eix vertebrador del paisatge i de la cultura culinària. Una desena de cuiners i cuineres d’arreu del territori es reuniran a Castellar de n’Hug per compartir els seus coneixements durant dos matins, els dies 24 i 25 de maig. Seran dues jornades de cuina en directe on talents locals i figures reconegudes de la gastronomia catalana celebraran el valor de l’aigua com a ingredient fonamental, posant en relleu la riquesa de la cuina de pastors i de la transhumància. Les jornades estan organitzades amb el suport de l’ATL (Aigua Ter-Llobregat) i la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug.
Enguany, el programa de CuinAigua incorpora noms com els xefs nòmades Joseba Cruz (Le Clandestin) i Iolanda Bustos (Mas Generós, de Fonteta). El primer oferirà, diumenge 24, una sessió centrada en “L’ecosistema del riu Llobregat”, mentre que la cuinera de les flors ens mostrarà dilluns 25 com “es destil·la el paisatge”, en una proposta que connecta cuina i entorn des d’una mirada botànica.
També diumenge 24, Sergi de Meià cuinarà mentre explica com l’aigua del Prepirineu és la base de la cuina que elabora a la Fundació Coma de Meià. L’endemà, Pere Venturós (del restaurant Terra, de Berga) aprofundirà en la relació entre territori i producte amb la sessió “Cuina de muntanya: l’associació entre riu i terra”.
Cuina casolana i cuina amb estrella
La mirada més propera i domèstica arribarà de la mà de Clara Simó, coneguda a les xarxes com a Clara Fogons, que oferirà diumenge la sessió “Bo, ràpid i barat: recursos per a la cuina de cada dia”.
La sessió més dolça de CuinAigua tornarà a anar a càrrec del mestre xocolater Oriol Balaguer, amb una proposta tan suggeridora com el seu propi nom: “L’art d’endolcir la vida”.
Un altre dels plats forts de l’edició 2026 anirà a càrrec del xef Rafel Múria, del restaurant Quatre Molins (Cornudella de Montsant), distingit amb una estrella Michelin. El xef de la mel portarà fins a l’escenari de Castellar de n’Hug una sessió d’alta cuina titulada “Aigua + abelles = vida”, una proposta gastronòmica que transcendeix el plat per convertir-se en una declaració clara: preservar l’equilibri dels ecosistemes també és una responsabilitat gastronòmica.
A CuinAigua, els cuiners i cuineres locals tindran un paper central: no només oferiran diversos showcookings, sinó que actuaran com a amfitrions, tal com millor saben fer-ho: cuinant i compartint el seu coneixement sobre una cuina de transhumància i d’aigua profundament arrelada al territori i a la seva manera d’entendre els fogons.
L’aigua també es menja
Impulsada per l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar de n’Hug, CuinAigua és un esdeveniment culinari i gastronòmic que s’ha consolidat al calendari com una festa de la cuina tradicional amb accent de territori, sostenibilitat i memòria.
La tercera edició de CuinAigua, que tornarà a celebrar-se al “bressol del riu Llobregat” per segon any consecutiu (la primera es va celebrar a la Fundació Alícia, Sant Fruitós de Bages), “acosta a centenars de persones una proposta gastronòmica única, oberta i amb valors profunds”, segons els organitzadors.
Una cuina que parla d’origen, de sostenibilitat, de temps i de territori. L’aigua, com a fil conductor, serà la gran protagonista: no només com a ingredient imprescindible, sinó com a símbol de vida, de memòria i de futur.
