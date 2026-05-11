Participació ciutadana
Puig-reig plasmarà la seva opinió sobre l'antena de telecomunicacions en la consulta d'aquest diumenge
El sufragi arriba després de més d'un any de desacords i amb una instal·lació ja executada que encara els darrers passos per entrar en funcionament
Puig-reig compta els dies per posicionar-se respecte de la ubicació de l'antena de telecomunicacions instal·lada al turó de Cal Sastre de la Costa. Ho farà a través d'una consulta popular no referendària impulsada per la Plataforma Antena, que des del primer moment ha liderat l'oposició al projecte. El sufragi tindrà lloc aquest diumenge, 17 de maig, a la Sala.
"Estem molt satisfets", deia per part de l'agrupació ciutadana Aïda Homs, qui valorava positivament culminar aquest "més d'un any de treball", que han inclòs dues recollides de signatures, preguntes al ple i l'organització de reunions de poble. Malgrat que aquest rebuig s'hagi treballat al carrer, la primera escenificació del desacord va ser dins el plenari de l'Ajuntament de Puig-reig, on el grup de l'oposició, Amb Tu Fem Puig-reig, van deixar clar que no veien amb bons ulls la ubicació escollida.
La institució manté la neutralitat en aquesta qüestió, i simplement s'ocupa de la logística i anunci de la consulta. Ho referma l'alcaldessa, Eva Serra, que si bé es mostra la disposició de l'equip de govern a resoldre dubtes fora el marc de la corporació, detalla que "la nostra acció de govern està centrada a tirar endavant projectes, així que no hi podrem dedicar gaire temps". Aquesta logística s'ha estructurat en tres meses habilitades a la Sala, que romandrà oberta de les 09.00 a les 19.00 hores. Hi han convocat tots els residents empadronats al municipi, colònies incloses, i majors de 18 anys.
Qui acudeixi a la crida, trobarà unes butlletes on apareixerà la pregunta: "Vols que es busqui una nova ubicació a l'antena de Cal Sastre de la Costa, i que aquestes propostes es consultin a la població?". I, de fet, es tracta de la segona proposta feta per la Plataforma, perquè la primera formulada constava de dues preguntes, format que no recull la Llei de consultes populars no referendàries a través de la qual es fonamenta. "Per ajuntar-ho tot en una, la vam fer a la inversa", comparteix Homs. Per a l'alcaldessa, es tracta d'una composició poc adient, perquè pot ocasionar confusions: "Continuo pensant que és una pregunta que potser no queda clara si algú la llegeix ràpidament. El nostre cervell està preparat perquè, quan vols una cosa, manifestes que sí, i quan no la vols, manifestes que no. I en aquest cas, el sentit és a la inversa".
Posicions contrastades i lectures per determinar
L'aterratge de la consulta manté els posicionaments ferms de banda i banda. Per a l'equip de govern, l'antena és indispensable per al present i futur del municipi, que pateix greuges considerables per la manca absoluta de cobertura en diferents zones del terme. Per a la Plataforma, la qüestió no és d'antena sí o no, sinó del lloc on s'ha situat. Sintetitzen els seus arguments en tres motius essencials: la manca d'estudis clars, l'impacte visual, i que no cobreix les colònies. També refermen la importància d'exercir el dret d'expressió, per tal que "l'opinió del poble quedi recollida per sempre".
Cal tenir present, però, que es tracta d'una consulta no vinculant. "És bo analitzar altres iniciatives similars al territori, no obstant això, no vol dir que nosaltres haguem de replicar el seu model", precisava la batllessa, avançant que "adoptarem decisions pròpies, en funció dels resultats". En tot cas, es mostra prudent i expectant, assenyalant que "fins al dia de la consulta, no tindrem prou elements per acabar de prendre cap decisió finalista". Tampoc són taxatius des de l'agrupació, que tot i mostrar-se disposat a "acceptar el que voti la població", i independentment del percentatge de participació, també reconeixen que la qüestió es podria recuperar si hi ha un canvi de color al govern.
Mentre la celebració de la consulta s'acaba de cuinar, des de l'Ajuntament de Puig-reig esperen que la posada en marxa de l'antena sigui aviat. "L'antena està gairebé a punt de funcionar", detallava Serra, assenyalant que "en aquests moments, l'únic que falta és que s'instal·li un comptador, perquè l'electricitat ja hi arriba". Un cop estigui operatiu, i s'hagin fet les proves de funcionament pertinent, podrà passar a estar operativa i brindar aquesta tan anhelada cobertura.
