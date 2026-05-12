Corpus 2026
Així serà la inscripció i sorteig dels salts d'Àngels de la Patum: presencial i en un únic dia
La comparsa posa a disposició de la ciutadania cinc salts amb el suport logístic de l'Ajuntament de Berga, que facilita l'espai per dur a terme el procediment
Redacció
Els preparatius per a la celebració de la Patum aquest 2026 avancen a bon ritme. Aquest dissabte, 16 de maig, es durà a terme el sorteig de salts d'Àngels que la comparsa posa a disposició de la ciutadania. Enguany, la logística serà diferent dels anys anteriors, pel fet que la inscripció i resolució s'executarà presencialment i en aquesta data única. Tot plegat tindrà lloc a l'Ajuntament de Berga.
La comparsa ofereix un total de cinc salts, corresponents als quatre salts de la Patum Completa de dijous, 4 de juny, i també el primer salt de la Patum Completa de diumenge, 7 de juny. Les persones interessades a participar en el sorteig hauran d'inscriure's presencialment, emplenant una butlleta, el 16 de maig, de 16.00 a 20.00 hores. Cal recordar que els salts d'Àngels es faran en parella i, per tant, caldrà inscriure les dues persones que faran el salt. El sorteig tindrà lloc a les 20.00 hores, un cop finalitzats els registres.
Les persones que resultin guanyadores del sorteig hauran d'assistir obligatòriament a l'assaig que es farà el 30 de maig, al pati de l'Escola Vedruna secundària (Passeig del Lledó s/n), a les 08.30 hores. En el decurs de la festa, hauran de personar-se puntualment al lloc i hora indicats per la comparsa, portar els elements de vestuari imprescindibles per fer el salt, mostrar un comportament adequat i trobar-se en condicions òptimes per poder efectuar el salt assignat. En cas contrari, es retirarà el salt a la persona en qüestió.
