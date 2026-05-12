Una dona de 64 anys ferida en caure d'un balcó a Berga
La dona ha caigut a un pati interior i ha estat traslladada a l'Hospital de Berga
Manresa
Una dona de 64 anys ha resultat ferida en caure des d'un segon pis a Berga. L'avís s'ha donat a les 13.03 hores per part dels veïns.
Els fets han passat a la carretera de Solsona, i la dona ha caigut a un pati interior. Segons algunes informacions, la caiguda hauria estat d'uns cinc o sis metres, i hauria estat una caiguda accidental. Tot apunta que la senyora podria estar intentant accedir a casa seva des del balcó.
Els primers en arribar han estat els Mossos d'Esquadra que li han practicat les primeres assistències, i posteriorment el SEM, que l'ha traslladat a l'Hospital de Berga. Els Bombers de la Generalitat també hi han desplaçat dues dotacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure