Una dona de 64 anys ferida en caure d'un balcó a Berga

La dona ha caigut a un pati interior i ha estat traslladada a l'Hospital de Berga

La carretera de Solsona de Berga / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

Una dona de 64 anys ha resultat ferida en caure des d'un segon pis a Berga. L'avís s'ha donat a les 13.03 hores per part dels veïns.

Els fets han passat a la carretera de Solsona, i la dona ha caigut a un pati interior. Segons algunes informacions, la caiguda hauria estat d'uns cinc o sis metres, i hauria estat una caiguda accidental. Tot apunta que la senyora podria estar intentant accedir a casa seva des del balcó.

Els primers en arribar han estat els Mossos d'Esquadra que li han practicat les primeres assistències, i posteriorment el SEM, que l'ha traslladat a l'Hospital de Berga. Els Bombers de la Generalitat també hi han desplaçat dues dotacions.

