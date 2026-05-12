Corpus 2026
La Patum estrena una nova línia de joguines de goma amb la figura de l'Àliga
Es tracta de la primera peça d'una col·lecció que té l'objectiu de donar vida a tota la comparseria patumaire, al llarg dels anys vinents
La Patum es fa un forat més a les llars dels patumaires, en forma de joguina. Aquest Corpus, una de les novetats més destacades fora de la plaça serà l'estrena de la nova col·lecció de figures de goma que reproduiran la comparseria, arrencant amb la solemnitat i distinció de l'Àliga. Segons l'Ajuntament de Berga, l'objectiu és anar creant noves peces els anys vinents fins a completar la totalitat de la imatgeria.
"Avui és un dia bastant important, perquè el que estem presentant és una demanda històrica, no només de la gent de Berga sinó de tots els patumaires d'arreu", ha celebrat el batlle, Ivan Sànchez, en referència a la manca d'una tirada continuada de figures de la Patum (excepte els "parèntesis" d'unes guites i un gegant nou que no van tenir continuïtat). El consistori s'ha aliat amb Davallada i la Fundació Horitzó del Berguedà per donar forma a la iniciativa, encarregats de la producció i distribució respectivament de les joguines.
"Vam trobar aquest buit en el mercat de joguines de goma, en el qual faltava la col·lecció de la Patum", ha detallat el responsable de l'empresa Davallada, Edgar Comas, qui ha apuntat que "ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament i molt fàcilment vam arribar a uns acords, així com amb la Fundació Horitzó, perquè les tres parts estàvem d'acord per tirar endavant aquest projecte". I, tot plegat, s'ha fet realitat en un "temps rècord", ja que la companyia ha pogut culminar un treball que normalment s'allarga mig any en cosa de quatre mesos.
Aquesta tasca inclou la documentació amb fotografies i imatges de la figura original, l'elaboració d'una primera escultura de fang, la rèplica amb cera i la creació dels motlles de níquel definitius, a partir dels quals surten les reproduccions de goma. En aquest cas, es tracta de dues parts que s'uneixen: les cames del portador i l'Àliga. Posteriorment, es procedeix a pintar detalladament cada figura, amb aerografia. I, com a tret característic, la comparsa va escollir que la reproducció porti el mocador groc amb l'estelada: "Se'ns va preguntar si com preferíem que anés, i entre tots vam valorar que si l'Àliga surt a la plaça amb el mocador, era adient que la figura també el portés", ha compartit el cap de colla, Moi Segado.
En nom de tot el grup, Segado ha declarat que estaven contents pel fet que s'hagi escollit l'Àliga per engegar aquest projecte, i reiterant la satisfacció pel resultat. A més, ha reivindicat que "era una mancança de la Patum" no tenir aquestes peces, albirant que tindran molt d'èxit. L'alegria és compartida per part d'Horitzó, que s'encarregaran de la venda i distribució a Berga i al Berguedà d'aquesta nova figura. "A Horitzó vam intentar engegar la col·lecció i comercialització, però se'ns feia molt feixuc", ha explicat la gerent, Eva Sànchez, qui ha mostrat el seu agraïment perquè se'ls hagi tingut en compte en aquesta nova etapa del projecte.
La figura de goma de l'Àliga es posarà a la venda la setmana de Patum. Es podrà trobar en línia, a través de la pàgina de Davallada, i també físicament, a la Botiga de la Manela i la parada de la Fundació Horitzó a la Fira de Patum (al passeig de la Indústria). Cada unitat tindrà un preu de 35 euros.
