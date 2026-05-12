Vist per a sentència el judici per l'atropellament d'un menor a Avià l’agost del 2024
La família de la víctima espera la sentència per a començar la via civil, on reclamarà la indemnització
La secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona ha acollit aquest dimarts la segona i última jornada del judici per l'atropellament d'un menor durant la festa major d'Avià de 2024. El judici ha quedat vist per a sentència després de les declaracions d'un mosso d'esquadra i una pèrit forense que estaven citats a declarar durant la primera sessió del judici, però que no van poder assistir-hi. Posteriorment, s'han sentit les conclusions i s'ha acabat la vista a l'espera de la decisió del jutge.
En general, l'acusació particular que representa la família considera que "hi ha bones sensacions" per com ha anat el judici, que va començar el passat 23 d'abril, tal com ja va informar Regió7. En aquella sessió, diversos testimonis van ratificar que el cotxe que va atropellar un nen de 8 anys a Avià va fugir del lloc. La víctima pateix seqüeles molt greus i l’acusat d’atropellar-lo tenia 17 anys quan va produir-se el sinistre, i per això el procés es tramita segons la jurisdicció de menors.
Alguns testimonis que es trobaven a la plaça, plena de gent, van explicar que no van veure que el cotxe s'aturés o que "va accelerar" després de l'atropellament i la patrulla dels Mossos d'Esquadra que va perseguir-lo va declarar que no va parar tot i que portaven el llum policial al capó.
L’advocat de la família del nen, que exerceix l’acusació particular, demana quatre anys de reclusió i dos de llibertat vigilada -sis en total, que sol ser el màxim en aquests casos-.
Per la seva banda, la fiscal li demana dos anys d’internament i quatre de llibertat vigilada. La família de la víctima no va acceptar un acord en la vista de conformitat.
El dia de l'accident
L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític.
La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure