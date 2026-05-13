Mobilitat
Els nous serveis de bus entre Berga i Barcelona arrenquen demà
El Govern i la companyia concessionària es marquen un calendari d'implementació en tres fases, que inclouen més freqüències a partir dels dies 1 i 22 de juny respectivament
Els nous serveis de bus entre Berga i Barcelona ja tenen data oficial d'arrencada. Serà a partir de demà, 14 de maig, que s'inclouran part de les noves freqüències promeses en les reunions mantingudes els darrers mesos entre el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Alsa, el Consell Comarcal del Berguedà i la representació dels usuaris. La implementació es divideix en tres fases, que es completaran els dies 1 i 22 de juny respectivament.
La directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, ha donat els detalls d'aquest reforç inclòs dins el segon Pla de Xoc per a la millora de la xarxa de busos interurbans d'enguany. L'operació consisteix a incorporar noves expedicions directes, sent la principal demanda dels viatgers assidus, així com algunes de semidirectes, tant en sentit Barcelona com de tornada cap a la capital berguedana. De cara al juny, aquesta ampliació també inclou trajectes en dies festius, els caps de setmana i cap a Manresa.
De moment, s'han donat els detalls concrets de les freqüències que es posen en marxa a partir de demà. En aquest cas, hi haurà quatre noves expedicions en direcció Barcelona, de dilluns a divendres: a les 06.00, les 07.00 i les 18.00 hores seran directes; i una de semidirecta a les 19.00 hores. Així mateix, a les 10.50 hores, s'inclou un viatge a la capital catalana, amb parada a tots els nuclis de la línia. De Barcelona cap a Berga, se'n sumen tres: dues de directes, a les 15.15 i les 16.15 hores; i una a les 10.15 hores de semidirecta. Finalment, la primera fase de la reestructuració incorpora parada a Sallent a l'expedició de les 06.45 hores procedent de la Seu d'Urgell, i en el mateix servei de tornada a les 13.30 hores.
D'altra banda, el reforç previst a partir de l'1 de juny inclourà sis noves expedicions d'anada i tornada entre Berga i Barcelona entre setmana, i una més els diumenges i festius; també quatre expedicions, en ambdós sentits, entre Berga i Manresa. En darrera instància, a partir del 22 de juny es culminarà l'increment de serveis amb cinc sortides cap a Barcelona i sis de tornada, algunes de les quals també en caps de setmana. A més, durant la mateixa compareixença també s'ha fet referència a les millores del corredor Solsona - Cardona - Manresa.
Tot plegat tindrà un cost de 900.000 euros anuals, amb un finançament provinent dels recursos assignats al Pla de Xoc, que s'ha dotat amb un total de 21,5 milions d'euros.
