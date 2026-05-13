Mobilitat
El Govern no tanca la porta a noves millores del servei de bus al Berguedà
La visita de la consellera Paneque també ha servit per revalidar el compromís respecte de l'estació d'autobusos de Berga i l'objectiu de signar el conveni abans de les vacances d'estiu
L'ampliació del servei de bus entre Berga i Barcelona feta pública pel Govern té marge per millorar, abans no es dugui a terme la renovació de les actuals concessions. Així ho han compartit des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la consellera, Sílvia Paneque, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, a preguntes de la premsa en acabar la seva compareixença per presentar el reforç que s'implementarà dins el segon Pla de Xoc per a la millora de la xarxa de busos interurbans d'enguany.
"Ara hem resolt la necessitat urgent", ha assenyalat López, puntualitzant que "els recursos són limitats i el que hem d'intentar és posar-los allà on tenim més demanda". És per aquest motiu que el primer focus atacat en aquest increment han estat les freqüències d'anada a primera hora del dia i de tornada al migdia i tarda, pensant a fer "més viable" el desplaçament a les persones que viatgen dos, tres o cinc cops a la setmana per motius laborals, de salut o estudi. "Hem parlat amb el territori, a través del Consell i les plataformes, per veure quines eren les necessitats per tal d'ajustar l'oferta nova", ha explicat. Sigui com sigui, des de l'àrea de Transports i Mobilitat s'ha encarregat un estudi que "ens donarà la visió de com ha de ser tota la xarxa d'autobusos interurbans del futur", diu López, precisant que "estem fent increments i millores de servei amb els concessionaris actuals, per tant, això no vol dir que l'any que ve es puguin fer noves millores".
"Estem en una comarca on l'única mobilitat possible és la interurbana, i hi havia una sèrie de reivindicacions justes de connectivitat", ha valorat al respecte la consellera, qui ha obert la porta a "continuar treballant" per atendre les demandes que poden mantenir-se sobre la taula. De fet, Paneque ha reiterat que "una de les prioritats que tenim com a Govern és millorar la mobilitat a Catalunya", entenent que aquesta tasca revertirà en una millor qualitat de vida per la ciutadania, més oportunitats per a les persones, un país més sostenible, i un transport públic més ordenat i eficient. Així, serà en aquesta futura etapa de reavaluació del servei que es valorarà el desplegament de les línies Exprés.
Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanas, ha declarat que "fa molt temps que estem treballant amb diferents conselleries per molts temes, i el de la mobilitat és cabdal per a nosaltres", indicant que "estem contents de continuar avançant en la bona línia i per completar aquesta demanda històrica del Berguedà per tenir millors comunicacions". És per aquest motiu que Masanas ja ha avançat que "considerem que anem en la línia correcta, però que hem de ser més ambiciosos", i per això, "continuarem demanant el que creiem que és necessari per al territori".
La complicitat respecte de l'estació de Berga
La consellera també ha fet una visita institucional a l'Ajuntament de Berga, on l'han rebut l'alcalde, Ivan Sànchez, i una representació del plenari. Aprofitant l'avinentesa, s'ha desenvolupat una petita reunió de treball a la qual també s'ha sumat el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Catalunya Central, Eduard Banqueri. I, entre els temes tractats, s'ha posat sobre la taula el projecte de construcció de l'estació d'autobusos a Berga.
Paneque ha remarcat que es tracta d'una "reivindicació històrica" que el departament que encapçala vol entomar, i per això, "en aquests moments tenim ja una proposta de conveni que l'Ajuntament i l'alcalde de Berga estan analitzant a nivell jurídic, amb un compromís també d'ajuda econòmica al nou vial". La consellera ha reiterat que des del Govern es faran càrrec de la totalitat de la inversió per fer realitat l'estació, projectada a la Rasa dels Molins, i també finançaran part d'aquesta nova via d'enllaç, en tant que "és un àmbit vinculat, d'alguna manera, a la millora de la mobilitat a Berga".
És en aquest punt on la corporació local demana més esforç a la Generalitat, que tal com ha detallat la consellera, havia valorat contribuir-hi amb 250.000 euros. "El que em traslladava l'alcalde és que hauríem de mirar d'anar una miqueta més enllà", ha indicat Paneque, exposant que "mirarem si podem contribuir una miqueta més". Tot plegat, l'objectiu immediat és compartit amb l'Ajuntament de Berga, amb la voluntat que "aquest conveni pugui estar signat abans de l'estiu".
