Obres
Més de mig milió d'euros per executar treballs d'urbanisme i al medi a Castellar de n'Hug
Les inversions més importants seran per substituir lluminàries, renovar la xarxa d'aigua i millorar el camí de les Fonts del Llobregat
Redacció
L'Ajuntament de Castellar de n'Hug executarà, les setmanes vinents, diverses actuacions en l'àmbit de l'urbanisme i el medi natural que permetran "fer un pas endavant en la modernitat dels serveis que el poble ofereix a veïns i visitants". Aquesta és la lectura per part del consistori respecte d'uns treballs entre els quals destaquen la substitució de lluminàries, la renovació de la xarxa d'aigua i la millora del camí de les Fonts del Llobregat.
Per volum econòmic, la més important serà el canvi dels sistemes lumínics al poble i els nuclis de la Ribera i l'Erola, passant a lluminàries LED. La xarxa també "s'adaptarà a les noves tecnologies" amb la instal·lació de nous quadres amb sistemes autorearmables que permetran, en cas de caiguda general, que s'activin automàticament al cap de pocs minuts. Els treballs s'han pressupostat en 203.540,67 euros que es cobriran a través del PUOSC.
Amb una dotació de 153.137,60 euros (125.000 a càrrec de la Diputació de Barcelona i la resta del consistori), es procedirà a la substitució de les canonades generals d'aigua dels barris de l'Erola i de la Ribera. En concret, es canviaran les antigues de fibrociment per unes de polietilè. A més, també s'aprofitarà per instal·lar aixetes de pas a cada carrer, millorar el sistema de clorat dels dipòsits municipals, instal·larà vàlvules de retenció i col·locar vuit hidrants nous.
Passant a les actuacions que impliquen l'entorn natural del municipi, la més destacada és la quina es desenvoluparà al camí de les Fonts del Llobregat. El projecte consta del rejuntament de les pedres de diversos trams, la creació d'un tram de 300 metres de paviment amb formigó i pedra, i la renovació de diverses tanques de fusta. Des de l'Ajuntament posen de manifest que es tracta d'una "actuació molt important", per la seva afluència de visitants al llarg de l'any. Segons les dades facilitades per la corporació local, es calcula que el 2025 hi van passar 118.339 persones. Aquesta obra s'ha pressupostat en 95.401,04 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 90.000 i la resta són per part del consistori.
Dins l'àmbit dels camins rurals, l'Ajuntament de Castellar de n'Hug avança que s'ha previst adequar els camins de Cal Ros i del Mirador del camí de la Serra, amb una inversió de 68.000 euros a partir del Pla de Camins de la Diputació de Barcelona. D'altra banda, el Pla de Protecció d'Incendis també destina enguany 28.000 euros per millorar tres camins essencials en cas d'incendi forestal.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família