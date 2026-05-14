Les alcaldies del Berguedà es posen al dia sobre l'estat dels camins de mobilitat lenta
L'inventari elaborat per la Diputació de Barcelona posa les bases del treball que s'ha de desenvolupar dins el marc del projecte de turisme sostenible Trans-Muntanya
Els alcaldes i alcaldesses del Berguedà han pogut conèixer l'estat de la xarxa de camins de mobilitat lenta de la comarca. Ha estat a través de la reunió tècnica celebrada entre la Diputació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà al Convent de Sant Francesc de Berga, i a partir de la diagnosi elaborada per l'administració supramunicipal. Un treball a partir del qual s'exploraran les actuacions que s'han de desplegar dins el projecte de turisme sostenible Trans-Muntanya, beneficiari del programa Interreg-Poctefa.
El document presentat consta d'un inventari de la senyalització d'aquests camins i és fruit de dos anys de treball durant els quals s'han revisat els indicatius presents. La tasca, destaquen des de la Diputació, ha permès conèixer i actualitzar l'estat de la senyalització mitjançant la identificació de més 1.400 punts arreu de la xarxa, que mostraven diferent estat de conservació i formats variats de presentació.
"Aquesta diagnosi ens brinda un punt de partida concret, amb una fitxa per cada un dels municipis de la comarca amb els senyals dels camins i de les seves geolocalitzacions", ha compartit el conseller comarcal de Turisme i vicepresident de l'ADB, David Font, qui ha detallat que aquest treball "ens permet començar a treballar amb una base molt sòlida de cara a la millora que hem de fer des del territori".
Per part de la DiBA, la diputada delegada de Turisme, Ana Herrera, ha apuntat que "des de la gerència de turisme el nostre objectiu principal és fer créixer els territoris, no amb volum, sinó amb qualitat"; i per això ha considerat indispensable disposar de les eines que permetin actuar "amb governança, planificació, estratègia i gestió". En aquest sentit, també ha posat en relleu el valor que aporta la cooperació entre territoris transfronterers, "compartint experiència i coneixement". Un aprenentatge que Herrera ja ha avançat que pot servir de cara a l'elaboració de futures polítiques adreçades a "les zones de muntanya de la província".
Reunions dels agents a partir del juliol
Amb la presa de contacte ja feta, la pròxima etapa del projecte consistirà en les trobades presencials entre els diferents representants implicats en la matèria per encaminar la tasca a desenvolupar. "A partir del juliol començarem unes taules de treball conjuntes entre el sector públic i els agents privats del territori, que de manera bimensual ens anirem trobant per anar treballant aquest projecte i de cara al futur", ha confirmat Font.
La missió del Trans-Muntanya és millorar la gestió de la freqüentació i de la mobilitat no motoritzada en espais naturals emblemàtics dels Pirineus, en l'espai compartit entre Catalunya, Andorra i França. La iniciativa s'emmarca en el projecte europeu Interreg-Poctefa, que impulsa la cooperació entre territoris veïns per engegar, de forma coordinada, accions per modernitzar la xarxa de senders, millorar la gestió dels espais naturals i incorporar eines digitals per facilitar la informació i orientació als visitants. La dotació que disposa el Berguedà dins aquesta proposta és de gairebé 900.000 euros, i el termini per desplegar-ne la inversió s'allargarà fins al 2028.
