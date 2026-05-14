Corpus 2026
Les festes de Corpus viuen el seu inici simbòlic a Berga a través del Cap d'Any Patumaire
El compte enrere es magnificarà aquest diumenge, amb la celebració del Ple de l'Ascensió i la sortida del Tabal pels carrers de la ciutat
Redacció
La ciutat de Berga viu des d'aquest dijous la recta final d'espera per a la celebració de la Patum. Com és tradició, ho ha fet en una concorreguda celebració del Cap d'Any Patumaire a la plaça de Sant Pere, la qual marca l'inici simbòlic de les festes de Corpus a la capital berguedana.
Al ritme de les melodies de la festa i brindant amb els primers glops de barreja, els assistents es van encendre l'espurna patumaire, apagada des del final de la festa el juny passat (amb els parèntesis de la celebració de la declaració de la Unesco i l'estrena de la nova samarreta oficial).
Aquest esperit acabarà de despertar diumenge, 17 de maig. Serà en el marc del Ple de l'Ascensió a l'Ajuntament de Berga, on els electes voten respecte de la celebració de la Patum. En acabar, el Tabal sortirà pels carrers de la ciutat per anunciar la decisió del plenari, sent un dels actes previs a la festa amb més significat.
