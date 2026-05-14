Una sortida de carretera causa retencions a la C-16, a Puig-reig
L'accident ha obligat a tallar un carril al quilòmetre 77.4 en sentit Barcelona
Manresa
L'accident d'un cotxe ha provocat retencions a la C-16 en direcció Barcelona aquest dijous al matí. Els fets han tingut lloc a les 6.20 hores al punt quilomètric 77.4 a l'altura de Puig-reig, on un turisme ha sortit de la via i ha topat contra una de les tanques.
Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra; dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han tallat un dels carrils de la via; i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès el conductor.
Al vehicle només hi viatjava un únic ocupant que, segons el Servei Català de Trànsit, no hauria patit ferides greus.
