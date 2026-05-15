Castell de l’Areny celebra la Fira de Sant Isidre amb mercat i actes tradicionals
La festa major de primavera del municipi combina artesania, natura i tradició
Regió7
La Fira de Sant Isidre convertirà aquest diumenge Castell de l’Areny en un punt de trobada, amb la natura i la tradició de protagonistes. El municipi berguedà celebrarà una nova edició de la festa major de primavera amb una programació que reivindica les arrels del poble i el vincle amb el territori. La jornada arrencarà a les 10 del matí amb una marxa nòrdica organitzada per Rural Salut, una proposta que convida a descobrir els paisatges de muntanya que envolten el nucli i a posar en valor l’entorn natural com a part inseparable de la identitat del municipi.
Una hora més tard, l’església acollirà la missa de Sant Isidre, patró del camp, acompanyada per l’actuació de la Coral Estel, aportant el component musical i solemne d’una celebració arrelada al calendari rural.
Un dels grans atractius de la Fira de Sant Isidre serà el mercat d’artesania i productors de proximitat, que omplirà la plaça amb parades de productes locals, elaboracions gastronòmiques i peces artesanes. La fira vol ser un aparador del talent i la producció de la zona, reforçant l’economia local i posant en contacte visitants i productors en un ambient proper i festiu.
La programació també inclourà una trobada de puntaires i hi haurà l’actuació de la Colla Bastonera Cop de Garrot, que aportarà ritme i cultura popular. Per als més petits i per al públic familiar, la fira reservarà espai als jocs tradicionals gegants. Tampoc hi faltarà el vermut popular, una cita que converteix la plaça en un espai de convivència entre veïns i visitants.
La Fira de Sant Isidre es presenta així com una celebració oberta i gratuïta per a tothom, pensada per reivindicar el món rural, preservar les tradicions i donar a conèixer un dels pobles amb més encant del Berguedà.
