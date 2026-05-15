Societat
Creu Roja Berguedà atén un 16% més de persones l'any 2025
L'entitat consta de més de 2.000 socis que permeten tirar endavant els programes d'inclusió social, d'atenció a la infància i les persones grans, i orientació laboral, a més dels serveis de socors
Regió7
Creu Roja Berguedà va atendre 3.395 persones amb el conjunt dels seus programes socials durant el 2025, dada que representa un creixement del 16% respecte de l'any anterior. Des de l'entitat han destacat l'impuls dels programes d'inclusió social per donar suport a residents a la comarca en risc de pobresa i exclusió social. "Quan parlem de resultats, parlem de vides transformades", recalca el president, Josep Maria Castellà.
En la presentació de la memòria anual, Castellà agraeix "als 2.178 socis i sòcies, a les entitats, a les empreses i al voluntariat, que creuen en l'impacte dels petits gestos". Entrant a la concreció d'alguns dels serveis prestats, des de Creu Roja Berguedà fan referència als 386 usuaris que van rebre ajuts de primera necessitat, els 30 que van passar pel servei de primera acollida i orientació, i les 16 dones que van participar en el programa de suport social de l'ens. A més, en matèria de treball, es van atendre 533 persones a través del servei d'intermediació laboral Ocupa't, que orienta les persones fins a la inserció laboral.
Els programes de Creu Roja Berguedà inclouen també l'atenció als nens, nenes i persones grans. El programa Èxit Escolar va rebre 25 infants per fer un reforç en la formació bàsica. A més, 140 van rebre jocs educatius durant les festes nadalenques i es van lliurar 157 kits de bolquers i productes higiènics per nadons. D'altra banda, l'entitat destaca la campanya per a la sensibilització en drets humans, pau i solidaritat, que va passar pels centres educatius del Berguedà. Pel que fa a la gent gran, Creu Roja Berguedà va lliurar 52 productes de suport i va atendre 122 persones amb el servei de teleassistència. També es van dur a terme 25 tallers d'estimulació cognitiva.
Durant el 2025, 45 usuaris i usuàries van passar pels tallers d'estalvi energètic i pel servei d'assessorament a la llar, amb l'objectiu de reduir les factures dels consums i combatre l'escalfament global. A més, el personal de Creu Roja Berguedà també va ser visible en 57 actes arreu de la comarca prestant feines de prevenció i socors, entre els quals destaca la Patum de Berga, on van ser ateses 880 persones.
Finalment, el balanç anual fa saber que aquest 2026 farà 10 anys de l'obertura del Centre de Protecció Internacional de l'Alberg de Berga, que fa la primera acollida de persones refugiades. Durant el 2025, hi van passar 99 persones. En aquest sentit, un dels objectius del centre és que les persones hi aprenguin la llengua catalana. Per això, l'any passat es van fer cursos amb 60 alumnes i es van formar 13 parelles lingüístiques.
Creu Roja Berguedà té 15 persones en plantilla i compta amb un voluntariat de 267 persones. Gràcies a elles i al suport dels més de dos mil socis i sòcies, pot desenvolupar una activitat de primer ordre en l'àmbit del suport social.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»