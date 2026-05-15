El Mercat de Cooperatives Escolars reunirà enguany uns 250 alumnes d'escoles de primària del Berguedà
L'objectiu de la iniciativa és fomentar l'esperit emprenedor entre l'alumnat de cicle superior, amb una culminació a través de la venda dels productes el pròxim 23 de maig
El Mercat de Cooperatives Escolars de Berga torna aquest 2026, sumant la participació d'uns 250 alumnes d'escoles de primària de la ciutat, Puig-reig, Vilada i Borredà. La iniciativa, impulsada per l'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona, té per finalitat fomentar l'esperit emprenedor entre l'alumnat de cicle superior a través de la creació de cooperatives. El mercat inclourà un espai d'exposició i venda dels productes elaborats pels infants, al passeig de la Indústria (a l'altura de l'avinguda del Canal Industrial), el 23 de maig, de 10.00 a 13.00 hores.
El procés de creació de les cooperatives es desenvolupa al llarg del curs escolar i inclou diverses fases, que han comptat amb el suport i el seguiment de l'àrea d'Educació. En primer lloc, l'alumnat constitueix les cooperatives i redacta els estatuts, posteriorment, decideix de manera consensuada quins productes elaborarà i, finalment, s'encarrega de la fabricació, promoció i venda dels articles. Així mateix, el projecte té un rerefons solidari, pel fet que una part dels beneficis obtinguts amb la venda dels productes es destina a entitats socials escollides per cada cooperativa.
D'aquesta manera, el mercat d'enguany posarà a disposició una oferta variada d'articles que han estat creats artesanalment, fomentant així la creativitat, la reutilització i el consum responsable. Els visitants podran trobar i comprar clauers de feltre, espelmes, imants, atrapa-somnis, sotagots de llana i suro, caixetes de fusta, punts de llibre, llapis decorats, moneders o jocs, entre altres.
Tot plegat, haurà estat elaborat per les 10 cooperatives participants en la iniciativa: La Tropa, Vedrucompis i Les arrels de Vedruna, de l'Escola Vedruna de Berga; Genis Coop, de l'Escola Sant Joan de Berga; Les manetes i Floc de neu, de l'Escola Santa Eulàlia de Berga; Els petits artistes, de l'Escola FEDAC Xarxa de Berga; La galàxia, de l'Escola La Valldan de Berga; CooperARTiva, de la ZER Berguedà Centre (Vilada i Borredà); i CQ5, de l'Escola Sant Martí de Puig-reig.
