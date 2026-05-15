La Pobla de Lillet consolida la seva cita amb la música i la gastronomia local
El parc Xesco Boix serà, aquest dissabte, l’escenari de la cinquena edició de la Fira de la Tapa i el Disc
La Pobla de Lillet acollirà aquest dissabte la cinquena edició de la Fira de la Tapa i el Disc, una proposta que combina la passió per la música en format físic amb la gastronomia local i que, any rere any, es consolida com una cita destacada al calendari cultural de l’Alt Berguedà. La jornada tindrà lloc al parc Xesco Boix i arrencarà a les 11 del matí.
La Fira de la Tapa i el Disc comptarà, enguany, amb entre cinc i sis parades especialitzades en discos, vinils i altres formats musicals, així com marxandatge relacionat amb el sector. A més dels vinils, també s’hi podran trobar CD, cassets i samarretes, una oferta que respon a l’interès creixent pels formats físics.
Segons l’alcalde de la Pobla de Lillet, Enric Pla, la iniciativa va néixer arran de la voluntat d’alguns veïns aficionats a la música de portar una fira del disc a un entorn poc habitual. «La idea era poder comprar vinils i música en general en un poble de muntanya com la Pobla de Lillet, i això ens feia molta il·lusió». Aquesta ja és la cinquena edició i, segons Pla, la proposta «s’està consolidant» i ja hi ha molts visitants de la comarca «que tenen la data marcada al calendari».
Pla subratlla que aquest mercat viu un moment de revitalització, impulsat pel retorn de col·leccionistes i aficionats que busquen recuperar l’experiència de la compra física. La fira atrau tant públic local i comarcal com col·leccionistes i aficionats a la música. També hi ha visitants que segueixen habitualment alguns dels paradistes.
La proposta es completa amb una clara aposta per vincular cultura i gastronomia. «La part cultural, si va lligada a la gastronòmica, sempre té més èxit», assenyala l’alcalde. Per això, la jornada inclourà un vermut musical al matí i un festival de tapes gastronòmiques a partir de les sis de la tarda, amb dues actuacions en directe, de Juaquin i el grup De tu a tu, que amenitzaran l’esdeveniment.
Els establiments del municipi oferiran tapes elaborades especialment per a l’ocasió, de manera que els visitants podran combinar la compra de discos amb degustacions gastronòmiques. La cita convida, així, a passar tot el dia al municipi gaudint de la música, la restauració i l’ambient festiu.
Aquesta edició, a més, tindrà un component especial, ja que coincideix amb la commemoració de l’Any Gaudí al municipi. Des de l’Ajuntament s’està treballant perquè bona part de les activitats culturals del 2026 mantinguin aquesta vinculació amb la figura d’Antoni Gaudí.
