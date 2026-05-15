Agenda
Puig-reig es prepara per a una Festa Major pensada en la pluralitat de la comunitat
Entre el 21 i el 25 de maig, el poble viurà més de quaranta activitats que combinen les arrels més tradicionals amb propostes d'oci, esport, música i cultura per a totes les edats
Regió7
Puig-reig ho té tot a punt per celebrar la seva Festa Major aquest 2026. Tindrà lloc entre el 21 i el 25 de maig, dates durant les quals el poble viurà més de quaranta activitats que combinen la tradició amb propostes diverses d'oci, esport, música i cultura pensades per a totes les edats. L'Envelat 2.0 de la plaça Nova tornarà a ser l'epicentre de la festa, amb propostes organitzades per la Comissió de Festes, les entitats del municipi i l'Ajuntament de Puig-reig. Així mateix, també hi haurà moviment a la zona del pump track, l'Avinguda 1 d'Octubre i el pavelló.
Segons l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, el programa reflecteix la pluralitat de la comunitat, i posa al centre les persones i el benestar col·lectiu, convidant a tothom a viure la festa amb esperit de convivència. Durant la presentació als mitjans, la batllessa ha volgut agrair el suport i la implicació de totes les entitats i persones que faran possible la celebració, sense les quals no seria possible.
Tradició i germanor
Una de les principals novetats d'enguany serà l'impuls a la mostra de cultura popular local. Serà durant la tarda de divendres, que engegarà amb les sardanes a la Plaça Nova amb la Cobla Berga Jove i donarà pas al Pregó de Festa Major, que aquest 2026 commemorarà els 100 anys de l'Escola Alfred Mata. La festa culminarà amb el Pas a Plaça, que inclourà la ballada dels Gegants i els Nans de Puig-reig i l'actuació final dels Diables del Clot de l'Infern, que desenvoluparan el tradicional Correfoc pels carrers del poble acompanyats per la seva batucada. La presència de la cultura popular la complementaran els Castellers de Berga, que actuaran diumenge al matí.
Des de Puig-reig també tenen l'objectiu que La Festa Major sigui un espai per compartir al voltant de la taula. Per aquest motiu no faltaran actes tan arrelats com les havaneres acompanyades del clàssic cremat de rom, el sopar de broquetes, el sopar de brasa i la Bikinada Popular. A més, al programa s'hi ha sumat un Tardeig dels Diables del Clot de l'Infern, la tarda de dissabte.
Disciplines diverses d'oci
La música serà un dels pilars de la Festa Major, amb una oferta que omplirà l'Envelat 2.0 i el Pavelló. Des del ball de la Gent Gran fins a les nits de concert jove, passant per cantautors, grups de versions i DJ, a més de les indispensables orquestres i la participació del talent local amb l'Escola Municipal de Música de diumenge al matí. Tot això serà en espais que vetllaran per la seguretat dels presents, posant a disposició les nits de divendres i dissabte d'un punt lila, una barra amb oferta de begudes sense alcohol així com d'altres mesures per garantir una nit de qualitat, dins l'Envelat 2.0.
D'altra banda, des de la corporació local comparteixen que el Pavelló d'esports acollirà l'espectacle destacat d'enguany, diumenge a les 18.00 hores. Es titula El Substitut, i és protagonitzat pel reconegut imitador Pep Plaza. Es tracta de l'únic acte de pagament de tota la Festa Major, amb unes entrades que es poden adquirir de forma anticipada per 12 euros (Llibreria Montserrat i Iglesias Fotògrafs) o a taquilla per 15 euros.
Activitats per a tots els públics
El programa familiar combina la tradició amb noves experiències. Entre les novetats més destacades hi ha un Espai de Realitat Virtual i un Escape Room Missió Mart, que se sumen a la primera Baixada d'Andròmines de diumenge a la tarda. També es tornen a desplegar propostes consolidades com l'Hora del conte a la biblioteca, l'espectacle infantil dissabte, i el matí de jocs tradicionals de dilluns.
D'altra banda, la Festa Major torna a ser el principal aparador de la vitalitat artística del municipi, amb les tradicionals exposicions de pintura, fotografia i ceràmica a la Sala i la incorporació d'una mostra pels carrers del municipi per visualitzar la tasca executada durant els darrers mesos pel projecte Llindars, centrat en la socialització de les persones grans i la interrelació amb joves.
Els aficionats a l'esport, comptaran amb la Festa Major Trail, una exhibició a l'Espai Pump Track i la competició de patinets i bicicletes, així com una jornada de portes obertes del Club Rugby Berguedà. També tindran lloc els tornejos de vòlei, botifarra i escacs i la trobada d’ocellaires. Així mateix, durant el cap de setmana i el dilluns de Festa Major, el carrilet turístic estarà actiu per a tothom qui vulgui gaudir d'una passejada pel municipi. Podeu trobar el detall del programa aquí.
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
- Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- «Fins i tot em feien tallar el NO-DO si hi sortien banyadors»