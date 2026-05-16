Mobilitat
El Consell Comarcal torna a oferir el servei especial de busos per Patum
Els tiquets tenen un preu de 4 euros, amb anada i tornada, i es podran comprar entre el 18 i el 31 de maig
Regió7
El Consell Comarcal del Berguedà posa en marxa, un any més, el servei especial d’autobusos per facilitar la mobilitat durant la Patum 2026. Els tiquets es podran adquirir a partir de dilluns a través de la web busospatum.cat, on també es podrà consultar tota la informació relativa a les línies, horaris i municipis. El preu del servei es mantindrà a 4 euros, amb anada i tornada al municipi escollit.
Els busos estaran disponibles a les poblacions de l'Espunyola, Gósol, Vallcebre, Montclar, Montmajor, Guardiola de Berguedà, Cercs, Avià, Puig-reig, Olvan, Gironella, Bagà, la Pobla de Lillet, Vilada, Borredà, Casserres, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Castellar del Riu. En aquest cas, el servei funcionarà els dies 3, 4, 6 i 7 de juny.
Segons detallen des de la corporació, els tiquets es podran comprar entre el 18 i el 31 de maig. Cal tenir present que, per garantir que es pugui oferir el servei, serà necessari un mínim de quatre viatges venuts per dia i municipi. Un cop tancada la venda, l'1 de juny a la tarda es reactivarà només en aquelles línies que encara tinguin places lliures, i fins a exhaurir-les. Totes les actualitzacions al respecte es donaran a conèixer a través de les xarxes socials.
Des de la institució destaquen que la finalitat del recurs és facilitar els desplaçaments nocturns, pensant sobretot en les persones joves. En definitiva, es pretén contribuir a fer de la Patum una festa més segura per a tothom.
