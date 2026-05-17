Corpus 2026
Berga «torna a la vida» amb el tret de sortida de la Patum de 2026
El Ple de l'Ascensió ha aprovat la celebració de les festes de Corpus entre els dies 2 i 7 de juny, amb una ciutat que s'ha bolcat per acompanyar el Tabaler en la seva tasca d’anunciar la decisió
Sense marge a la sorpresa, el Ple de l'Ascensió desenvolupat aquest diumenge a Berga ha decidit unànimement que el Corpus vinent es tornarà a celebrar La Patum. Reunits en una sessió extraordinària, els regidors i regidores també han donat el vistiplau al nomenament dels administradors, als cartells anunciadors de les festes, així com a l'entrega de títols de Patumaire i Patumaire d'Honor. En definitiva, un procediment formal per tancar els diferents processos de selecció desplegats durant setmanes, però que culminen amb la passada del Tabaler donant a conèixer la deliberació fent sentir pels carrers de la ciutat (i diuen que des de qualsevol part del món, si es para l'orella a terra) la seva distintiva onomatopeia i que crida a la festa: PA-TUM.
"Berga tornarà a la vida", ha exclamat l'alcalde, Ivan Sànchez, detallant que "tots els que som de la ciutat sabem que, inconscientment, quan arriba la primavera els carrers es van omplint de Patum". Així, segons el batlle, els berguedans i berguedanes "a poc a poc ens preparem per viure la celebració cabdal de la ciutat, i m'atreveixo a dir del país". Sànchez ha reivindicat les persones com el patrimoni més gran que tenen les festes de Corpus de Berga. En el seu ampli repàs, s’ha referit: a les parelles administradores, reconeixent la "responsabilitat" que han entomat; als caps de colla i el conjunt de membres de les comparses, que any rere any posen la pell en cada salt; els treballadors i treballadores que fan possible la festa i els serveis a la ciutat, des de la neteja a la seguretat i les emergències, passant per la restauració i personal de la casa; i, en darrera instància, per aquells que, citant a Brams, viuran el seu "últim Tirabol". "Gràcies a totes i tos per fer de la Patum la festa més gran del món", ha declarat.
El plenari ha discorregut amb normalitat. La sessió ha engegat puntual, amb l'absència de tres electes: Abel Garcia, Aleix Serra i Moisès Masanas. El primer punt ha consistit en la votació nominal sobre la celebració proposada, entre els dies 2 i 7 de juny. Com que tothom hi ha dit que sí, l'alcalde ha procedit a proclamar la decisió i continuar els anuncis i votacions de tots els elements tradicionals que componen la festa. El primer, l'elecció de les parelles administradores, que enguany seran: Oriol Costa i Gemma Ballarà, per Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls); Alexandre Ramírez i Maria Florencia Sepúlveda, per Sant Pere (Esclafidors Rebentats); Albert Peñarada i Laura Corralo, per Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits); i Joan Sala i Sara Costa, per Raval (Ravanisses).
El següent pas ha estat llegir els noms de les persones que aquest 2026 seran reconegudes amb els títols de Patumaire i Patumaire d'Honor, a proposta del Consell Municipal de la Patum. I, un cop anomenats, administradors i caps de colla han deixat constància de la sessió al Llibre de Registres, una tradició recuperada el 1993 i que està documentada des del 1619. El darrer pas burocràtic de la jornada ha estat desvetllar els tres cartells de la festa, escollits després d’un procés de concurs. Mirades al foc, creació de Pol Blanca, anunciarà la festivitat. La celebració infantil tindrà la imatge titulada Ple de Patum, feta per Oleguer Gómez. Finalment, el cartell de la Patum de la Fundació la Llar es titula La nostra Patum.
Un cop aixecada la sessió, l'acció ha baixat escales avall i fins a la plaça de Sant Pere, on s'ha viscut una de les curiositats d'enguany. I és que la col·locació dels cartells anunciadors ha deixat enrere la xinxeta i el suro per fer el pas a la digitalització. Aquest element s'estrena a la festa, com també els vestits del Tabaler i el Porrer. Quan s'acostaven les 12 del migdia, ha sonat amb solemnitat el Ball de l'Àliga al bell mig de la plaça. S'ha fet un silenci que s'ha acabat de trencar, al cap de pocs minuts, amb el repic de campanes i el ressò del Tabal projectat cap a la plaça i en direcció a diferents punts de la ciutat, per tal que tots els berguedans i berguedanes siguin coneixedors que, aquest 2026, hi tornarà a haver Patum.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi