Participació ciutadana
Puig-reig vota i valida l'actual ubicació de la torre de comunicacions
Un total de 690 persones han participat en el sufragi, el 17,61% del total del cens cridat a les urnes
Els veïns i veïnes del municipi de Puig-reig donen el vistiplau a l'actual ubicació de la torre de telecomunicacions. Aquesta és l'opinió de les 465 persones, el 67,39% del total de participació que s'han decantat pel NO al canvi d'ubicació en la consulta popular no referendària organitzada per l'Ajuntament de Puig-reig a petició de la plataforma ciutadana Projecte Antena, durant la jornada d'avui a la Sala. Per a l'equip de govern, es tracta d'un "resultat que referma que aquesta antena té la ubicació tècnica correcta", segons ha declarat un cop tancat l'escrutini l'alcaldessa, Eva Serra.
Entrant al detall del resultat, el SÍ ha registrat 219 vots (31,74%), i també s'han dipositat 4 vots en blanc i 2 nuls. És a dir, han votat un total de 690 persones, el 17,61% del cens cridat a les urnes, i que se situava en les 3919 persones majors de 18 anys i residents al poble i les colònies. Així, tot i que la participació hagi estat baixa, per a la batllessa es tracta d'un "bon resultat" tenint en compte que ha estat la primera consulta popular que ha celebrat Puig-reig.
La lectura en positiu pel desenvolupament del sufragi ha estat compartit tant per l'oposició al plenari com per l'agrupació impulsora de la consulta. "Valorem molt positivament aquest fet democràtic que avui ha tingut lloc, ja que considerem que tots els projectes que impliquen el poble haurien de passar per una consulta, sobretot si són tan importants com aquest", ha compartit per part de la plataforma, Aïda Homs. En tot cas, des del grup han lamentat que la difusió que s'ha fet sobre el posicionament ha estat "esbiaixat", traslladant-la a un sí o no a la disposició de cobertura. Sigui com sigui, accepten el resultat de les urnes amb la satisfacció que el municipi s’hagi pogut expressar.
Per part d'Amb tu fem Puig-reig, Josep Campos ha declarat que "ha sigut un no bastant rotund i contra el sí per buscar una ubicació nova", tot i posar de manifest que el percentatge de participació resultant és "representatiu fins a un cert punt" pel fet que no ha arribat al 30% que normalment s'estipula com a mínim per poder ser considerades. En qualsevol cas, ha celebrat el pas d'haver posat les urnes, amb l'ànim que s'estableixi el costum de preguntar a la població.
Amb la ubicació refermada per la ciutadania, el consistori es podrà enfocar novament a la posada en marxa de la instal·lació, pel fet que, actualment, encara no està operativa. Un cop entri en funcionament, els tècnics implicats podran comprovar l'abast de la cobertura disponible al conjunt del municipi per tal de començar a treballar en una segona fase del projecte, localitzant altres punts que necessitin un reforç amb nous aparells.
