Cultura
La Pobla explica la relació de Gaudí amb la Vall de Lillet en una nova exposició
L'espai consta de maquetes, panells informatius i altres objectes, i també un audiovisual que conté les úniques imatges registrades en vídeo de l'arquitecte que el relacionen amb el poble
La Pobla de Lillet continua desplegat la farcida agenda d'actes amb motiu de la celebració de l'Any Gaudí. Aquest dissabte, 23 de maig, es durà a terme l'acte d'inauguració de l'exposició titulada Gaudí a la Vall de Lillet, una mostra que combina maquetes, panells informatius i altres objectes, i en la qual també s'ha vinculat un nou audiovisual on s'han inclòs les úniques imatges registrades de l'arquitecte al poble. L'han impulsat des del Centre d'Estudis Lillet (CEL).
"A Gaudí se l'ha d'entendre en un projecte liderat per Eusebi Güell i la fàbrica Asland, formant un ecosistema que conjuga natura, indústria i societat", ha detallat l'arquitecte i membre del CEL Marc Zaballa, qui remarca que "l'exposició que obrirem aquest dissabte fa molt èmfasi en aquest ambient múltiple i ric". Per donar-hi forma, la mostra s'estructura en unes maquetes on es reprodueix la petja de l'arquitecte al municipi, representant el patrimoni que va llegar al municipi i posant-lo en context d'aquest entorn natural tan propi i distintiu de la Vall de Lillet.
En concret, l'exposició consta de tres models. El primer consisteix en una maqueta ferroviària de la Vall de Lillet. L'altre plasma els Jardins Artigas, amb tot el detall paisatgístic. I, en darrera instància, hi ha una reproducció a escala de la volta catalana parabòlica present al Xalet del Catllaràs, feta amb rajola. "Són peces de gran format i molta espectacularitat pel visitant", ha valorat Zaballa, qui detalla que l'entitat ha ha adequat un local a la plaça del Molí Vell número 1 per acollir la mostra i dotar la Pobla d'una infraestructura d'exposicions permanent de més de 160 metres quadrats.
A banda de les reproduccions, l'exposició també posa a l'abast dels visitants diferents objectes petits i una vintena de panells informatius que donen detalls "sobre el relat d'Antoni Gaudí al municipi, les seves obres, les mines, les persones i la fàbrica de ciment, entre altres".
Material audiovisual inèdit
La inauguració de l'exposició serà aquest dissabte, a les 12.00 hores. Una hora abans, el pavelló esportiu acollirà l'estrena d'un petit documental en el qual hi ha material audiovisual inèdit. Es tracta dels únics registres en vídeo de Gaudí i que el relacionen directament amb el poble, "durant el casament del fill dels Artigas", que es va celebrar a Barcelona. La família va acollir l'arquitecte en la seva estada i, com agraïment, els va regalar el disseny d'un jardí particular que ara és internacionalment conegut. Aquest audiovisual se sumarà al conjunt de la mostra, permetent diversificar els suports i fer-la més atractiva al públic.
Visitar l'exposició tindrà un preu de 5 euros, si bé l'entrada serà gratuïta pels socis del CEL. La mostra romandrà oberta al llarg del 2026, en coincidència amb la commemoració de l'Any Gaudí arreu de Catalunya, tot i que no es descarta prorrogar-la l'any vinent, quan farà 175 anys del naixement de l'arquitecte. L'exposició ha estat comissariada per mitja dotzena de membres del Centre d'Estudis Lillet, i també té el suport de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny