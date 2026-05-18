Tres ferits en una sortida de via a la C-16, a Cercs

El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit sud

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un accident ha obligat a tallar aquest dilluns a primera hora del matí la C-16, al seu pas per Cercs, en sentit sud cap a Barcelona. Els fets han tingut lloc a les 7.51 hores, al quilòmetre 100,8 de l'autopista on un vehicle ha sortit de la via. El cos de Bombers de la Generalitat s'hi ha desplaçat amb dues dotacions que, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han tallat la via fins a finalitzar l'nvestigació del succés i retirar el cotxe.

El vehicle es tractava d'un totterreny en el qual hi viatjaven tres persones que han patit ferides lleus i han rebutjat ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons han informat els Bombers i els Mossos.

Ara la circulació de la via ja s'ha normalitzat.

