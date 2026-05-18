Tres ferits en una sortida de via a la C-16, a Cercs
El sinistre ha obligat a tallar la via en sentit sud
Manresa
Un accident ha obligat a tallar aquest dilluns a primera hora del matí la C-16, al seu pas per Cercs, en sentit sud cap a Barcelona. Els fets han tingut lloc a les 7.51 hores, al quilòmetre 100,8 de l'autopista on un vehicle ha sortit de la via. El cos de Bombers de la Generalitat s'hi ha desplaçat amb dues dotacions que, juntament amb els Mossos d'Esquadra, han tallat la via fins a finalitzar l'nvestigació del succés i retirar el cotxe.
El vehicle es tractava d'un totterreny en el qual hi viatjaven tres persones que han patit ferides lleus i han rebutjat ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons han informat els Bombers i els Mossos.
Ara la circulació de la via ja s'ha normalitzat.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny