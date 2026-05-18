Corpus 2026
Viure la Patum des d'un altra perspectiva, la principal motivació de les parelles administradores
El primer tastet de la festa als representants dels antics quatre barris de la ciutat d'enguany els ha permès certificat la bona decisió de fer el pas de presentar-se
Unes de les grans protagonistes del Ple de l'Ascensió, amb el permís del Tabaler, són les parelles administradores de la festa. Malgrat que, avui dia, el seu paper ha esdevingut simbòlic i protocol·lari, l'adaptació de les bases els darrers anys ha atret noves candidatures. I és que la seva trajectòria històrica converteix les seves figures en un referent de la Patum, ja que els primers registres daten de 1619. D'aquesta manera, la principal motivació de les nomenades aquest 2026 és poder viure la festa per excel·lència de Berga, des d'una altra perspectiva.
El Joan Salas i la Sara Costa hauran viscut un cap de setmana que té números de convertir-se en un dels més intensos de la seva vida. Dissabte, van pronunciar el "sí, vull", i diumenge eren a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Berga per ser proclamats com als representants de Raval (Ravanisses). "No hi vaig caure que era el Ple de l'Ascensió. Sí que estàvem pendents d'altres coses, sobretot de dates futbolístiques, però no d'això", reconeixia el Joan. Vinculat a la Guita Xica i patumaire de mena, la seva dona sabia que aquest moment acabaria arribant, tard o d'hora. "Des que ens vam conèixer, cada any, quan s'acostava Patum, em deia: hem de fer d'administradors. Però jo ho volia fer tradicional, que és quan t'has casat. I ha resultat que ahir ens vam casar i avui som aquí", compartia la Sara. Cal tenir present que ella és filla de Santa Maria de Merlès i, actualment, l'alcaldessa del municipi. "Des de petit ho veia a la tele o des d'aquí la plaça, el dia del Ple, i sempre m'havia fet gràcia pensar que quan em casés, si em casava que ara es veu que sí, fer-ho", compartia el de Berga.
L'Albert Peñaranda i la Laura Corralo faran pinya amb ells, perquè es coneixen d'abans. "L'any passat ens vam casar i ja ho parlàvem. Aquest any ens va tibar una mica el fet que, com ens coneixem amb el Joan, ho vam comentar entre tots i vam decidir de provar-ho", diu l'Albert, qui està confiat que aquesta relació prèvia ajudarà que "podrem fer una mica més de colla". I, la primera presa de contacte va servir per comprovar que "pot anar molt bé". Ells representen el Centre o Carrer Major (Esclafidors Embotits), i amb només aquest preàmbul de les festes de Corpus veuen que "les expectatives s'estan assolint". "Veníem amb moltes ganes, perquè al final tothom ens deia que és una experiència única a la vida", deia la Laura, assenyalant que "ho fas amb il·lusió i amb l'esperança de passar-ho molt bé, perquè podrem viure la Patum d'una manera diferent".
La Maria Florencia Sepúlveda i l'Alexandre Ramírez celebraran aquest Corpus que fa 10 anys que es coneixen. De fet, el primer contacte d'ella amb Berga i la Patum va ser precisament ara fa una dècada, a través del seu home. "La Patum ha marcat la nostra vida, per tant, hem pensat que podria ser una bona idea contribuir una mica més a la seva història participant-hi com a administradors", deia la Maria Florencia, que tot i indicar que "és molta responsabilitat", també "sentim molta il·lusió i tenim ganes de gaudir l'experiència". El seu company té una relació més estreta amb la festa, perquè "estic vinculat amb la Guita Grossa i m'encanta viure la Patum". Per això està convençut de la decisió d'haver fet el pas de representar la celebració, en el seu en nom de Sant Pere (Esclafidors Rebentats).
La Gemma Ballarà i l'Oriol Costa també han viscut molt intensament la Patum al llarg de la seva vida. La Gemma assegura que, a la seva família, ja han tingut diverses parelles administradores: "Els avis ho han sigut, els tiets, la meva cosina… és una cosa que familiarment s'ha anat fent". Així, "tot i que inicialment em feia molta vergonya, ha tibat més la il·lusió que fa ser administrador" i, de fet, ja anima a les parelles que ho estiguin pensant que facin el pas perquè "és espectacular". Per la seva banda, l'Oriol també apel·la a aquesta "il·lusió" de "poder estar dins i viure-ho des de la part més interna del que són les festes de la Patum", confiant que "gaudirem molt l'experiència, perquè és històric". La Gemma i l'Oriol representen Feixines o Capdamunt de la Vila (Fonolls).
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny