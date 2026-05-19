Corpus 2026
Els Passacarrers geocalitzaran cadascuna de les comparses durant el recorregut
L'Ajuntament de Berga renova per tercer any consecutiu el patrocini amb Vera, que ofereix noves solucions tecnològiques per facilitar la logística de la festa
La Patum de Berga fa un pas endavant en la gestió tecnològica de la festa, aquest 2026. A través del patrocini, per tercer any consecutiu, de la companyia de telecomunicacions Vera, la celebració incorpora, com a principal novetat, una millora substancial pel seguiment dels Passacarrers. Serà a través d'unes balises de geolocalització que, col·locades en cadascuna de les comparses que recorren els carrers i places de la ciutat, permetran saber la seva ubicació exacta.
"A través de la nova aplicació que ha fet l'Ajuntament de Berga per la Patum, els usuaris podran veure geolocalitzades les comparses durant l'estona dels Passacarrers, tant de dimecres com de dissabte", ha explicat el responsable de patrocinis de la companyia, Jordi Serra, qui ha posat en relleu que el sistema serà totalment automàtic i permetrà "tenir localitzats els quatre elements que formen el Passacarrers".
"La Patum ha evolucionat i, mentre que abans als Passacarrers fluíem tots junts, ara fa uns anys que això no està passant i, sobretot, els Gegants anem una mica més enrere", ha detallat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, valorant que "és una manera de saber ben bé on hi ha cada figura i, per tant, qualsevol persona que obri l'app, que encara hem presentat, podrà saber per on passa la comparsa que vol seguir".
En aquest sentit, el batlle, més enllà de la comoditat pels patumaires, també ha destacat d'aquest recurs tecnològic les oportunitats que brinda a l'organització en matèria de logística. Precisament, el suport de l'operadora té un altre element destacat en relació amb aquesta gestió de l'afluència. Es tracta d'un comptapersones, un sistema que ofereix un control de les persones presents en un punt concret a partir del nombre de terminals mòbils amb connexió. I, després de provar-ho en l'espai de la plaça de Sant Pere el 2025, aquest Corpus també es desplegarà en altres eixos d'interès com el Vall i la zona de Barraques.
"L'any passat vam començar amb aquest aplicatiu i ens va anar molt bé perquè vam poder posar una xifra real a les persones que hi havia a la plaça, sempre amb aquest decalatge de gent que no porta el mòbil", ha compartit Sànchez al respecte, apuntant que "són dades internes i de treball, que també són per seguretat, perquè és una eina que ens permet decidir quan tanquem la plaça". D'aquesta manera, el batlle considera que ampliar aquest seguiment a "les artèries d'accés a la plaça" permetrà avançar la presa de decisions en funció de l'ocupació que presenti. Pel que fa als registres de la zona dels concerts, l'alcalde afirma que servirà per comprovar si, en efecte, fan el servei de descongestió de la festa que, especialment dissabte, es busca.
Altres serveis oferts
A banda de la geolocalització dels Passacarrers i el comptapersones, els serveis prestats Vera inclouen la instal·lació d'una pantalla gegant per gaudir de la retransmissió en directe, des de la plaça de Viladomat. Així mateix, un altre element que torna dins aquest marc de col·laboració és la col·locació d'una xarxa privada de telecomunicacions a l'espai de les Barraques, a la plaça Cim d'Estela, per "facilitar la connectivitat a l'hora dels concerts, tant per fer els pagaments com perquè la mateixa organització pugui comunicar-se de forma correcta i encertada, en una zona amb molta densitat de persones i terminals", ha detallat Serra.
Altres accions promogudes per l'empresa són l'acollida de l'exposició de les obres del Concurs de Cartells de la Patum a la botiga del passeig de la Indústria, així com el llançament d'una il·lustració especial feta per Pilarín Bayés, presentada en el marc de l'anunci de renovació del patrocini. Tot plegat a través d'un suport que, segons l'alcalde, creix respecte dels dos primers anys, si bé no s'han detallat les xifres.
