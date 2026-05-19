Corpus 2026
Pilarín Bayés capta l'essència de la Patum, Berga i el Berguedà, en una nova il·lustració
L'expressió cultural fruit de la relació entre l'Ajuntament de Berga i Vera també es manifesta amb la reedició de l'exposició de les obres que han participat en el Concurs de Cartells de la Patum aquest 2026
La ninotaire osonenca Pilarín Bayés ha donat forma a una nova il·lustració inspirada en la Patum de Berga. El dibuix ha estat elaborat dins una campanya de la companyia de telecomunicacions Vera, i s'ha mostrat avui al públic amb la presència de representants de l'empresa i les institucions locals.
"Estem fent una acció on presentem diferents il·lustracions de la Pilarín dedicades a cadascuna de les localitats i comarques a les quals Vera té vinculació a través de les seves botigues", ha compartit el responsable de patrocinis de la companyia, Jordi Serra, citant d'exemples una peça presentada darrerament a Banyoles i una que pròximament veurà la llum a Olot. Per part de l'empresa, també s'ha unit a la presentació el responsable de botigues de Vera, Jan Comas.
L'obra recull detalladament una visió general de la plaça de Sant Pere, amb tot d'elements característics de les festes de Corpus. A més de diferents comparses com els Gegants, les Guites, l'Àliga o les Maces, s'hi inclouen trets distintius de la fisonomia de la plaça com l'Ajuntament, l'Església de Santa Eulàlia, la barana o el mural pictogràfic dedicat a la festa. De fet, la il·lustració també es trasllada, amb una finestra especial a la part de baix a la dreta, en el procés de vestir un Ple. Ara bé, la il·lustració va més enllà de la Patum, si no que "també inclou elements com Queralt, el Pedraforca, el Pi de les Tres Branques o el Pont de Pedret", ha recalcat Serra. Així, el dibuix allarga la representació més enllà de la ciutat i la festa, i apel·lant el conjunt de la comarca.
"Per la gent que estimem la cultura popular, dibuixar la Patum és un enorme privilegi", ha dit Bayés en un vídeo gravat expressament per l'ocasió, en el qual ha aprofitat per excusar la seva absència i saludar l'alcalde, Ivan Sànchez, i al vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé, que han assistit a l'acte. La ninotaire ha reconegut que "no sabia com posar la Patum junt a Queralt, el Pont de Pedret, el Pi de les Tres Branques… però penso que ho he aconseguit". Amb tot, ha clos la intervenció apuntant que "us envio el millor de mi: el meu dibuix i el meu entusiasme per la Patum".
Reedició de l'exposició del Concurs de Cartells de la Patum
El vessant artístic resultant de la relació entre Vera i l'Ajuntament de Berga també implica la reedició de l'exposició de les obres que aquest 2026 s'han presentat al Concurs de Cartells de la Patum. Les peces ja llueixen a les parets de l'establiment situat a la capital berguedana, incloses les finalistes i el guanyador del certamen d'enguany, obra de Pol Blanca. "És el segon any que, en el marc de l'acord de patrocini, les obres del Concurs de Cartells de la Patum s'exposen aquí a la botiga. Amb la qual cosa, donem visibilitat a aquest espai, però com a Ajuntament també ens va molt bé perquè són uns cartells que estan accessibles en horari comercial i molts més dies que si ho tinguéssim en un altre espai municipal", ha valorat al respecte Sànchez.
