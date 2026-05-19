Atenció a les persones
Puig-reig travessa el llindar de la solitud no desitjada
El projecte d'atenció comunitària AcorAr, amb el suport del consistori, han desplegat una iniciativa per treure de casa persones grans que s'havien reclòs, creant un espai de complicitat i autocura amb alguns dels seus veïns més joves
Aquest mes de maig ha culminat el projecte Llindars, de l'interior a l'exterior. Desenvolupat a Puig-reig, la seva finalitat ha estat establir contacte amb persones grans que, per diferents casuístiques, no feien gaire o gens de vida social. Així, després d’un primer treball individual i algunes sessions grupals, la clausura del programa han estat les trobades i activitats desplegades setmanalment a la Sala, on també ha participat alumnat de l’Institut de Puig-reig.
"Jo només surto de casa per anar a comprar. Em costa molt caminar i em fa por caure, així que si no és acompanyada, no vaig enlloc", reconeixia la Matilde Pérez, de 85 anys. Gràcies a les facilitats ofertes per accedir a les activitats (les responsables van a buscar personalment a les participants), ha trobat un espai on guanyar confiança i teixir un vincle molt especial amb la Gloria Martínez, de 84 anys, i la Naima Herbal, de 17. Totes tres conformen un dels grups de treball participants en la dinàmica. "Això ens convé molt. Ens va molt bé l'ambient, bellugar-nos, preparar-nos un petit guió, parlar… qualsevol cosa que ens proposin fer", diu la Gloria, que tot i que també afirma que està molt limitada pel que fa a la mobilitat, s'ha sentit molt ben acompanyada pels voluntaris implicats en les propostes.
"Més enllà de l'aspecte físic, a mi la joventut m'està aportant una ajuda psicològica molt gran", recalca la Matilde, mentre que la Gloria reitera que la iniciativa també ha contribuït al fet que "totes posem una mica de la nostra part per tirar endavant". De l'altra banda, la satisfacció és compartida: "A mi sempre m’ha cridat la gent gran, perquè penso que te'n pots endur moltes coses de la seva experiència a la vida", compartia la Naima. Per aquesta jove puig-reigenca, l'experiència ha estat molt enriquidora, afirmant que "m'omple el cor poder-les ajudar tan bé com puc".
El potencial comunitari
El colofó de la proposta ha estat la creació de vuit llindars de fusta, un per cadascuna de les sessions grupals entre joves i grans, en les quals s'han treballat diferents aspectes que han permès establir i reforçar els vincles dels participants. L'experiència es compartirà amb el conjunt de la ciutadania amb motiu de la Festa Major de Puig-reig, repartint-se pel poble en format d'instal·lació artística perquè hi puguin interactuar els veïns, a través d'uns codis QR. Així ho han detallat les responsables del projecte, Annabel Garcia i Anna Armengou, fundadores d'AcorAr.
"Llindars és un projecte comunitari destinat a persones que estan en situació de soledat no desitjada, però també vinculat als joves del poble, que té per objectiu passar de l'interior dels domicilis cap a fora, i que els espais grupals siguin punts de socialització, de conversa i de creació conjunta", detallava Garcia, mentre que Armengou ha celebrat que tots els participants han pogut trobar en la proposta "un lloc de família, amistat, intimitat i suport", remarcant la importància de "generar espais on persones d'edats diferents tenen una oportunitat de connexió molt alta". "Són dues generacions que sembla que no puguin coincidir, però el que ens demostra l'experiència és que aquest salt generacional genera una proximitat que certs adolescents o joves no poden tenir amb els seus progenitors directes, en forma d'admiració, respecte i proximitat, i que també es veu a la inversa", sentenciava Garcia.
Visibilitzar tot el veïnat
L'Ajuntament de Puig-reig també es mostra satisfet amb el resultat de la iniciativa. "Una de les principals motivacions de presentar-me era poder treballar amb les persones grans i les més vulnerables", compartia la regidora d'Atenció a les persones, Imma Comas, assenyalant que "sobretot, em feien patir les persones que tenien la voluntat de sortir de casa i no podien". Així, un cop detectades les potencials usuàries, la missió va ser crear els recursos perquè "tinguessin un suport per poder-ho fer". Primer amb fons propis, i després a través de la participació de la Diputació de Barcelona, aquella idea va créixer amb AcorAr i l'Institut de Puig-reig, convertint-se en un projecte referent d'integració. "N'estem molt orgullosos, perquè aquesta relació intergeneracional és molt enriquidora per les dues bandes", destaca.
Per a l'alcaldessa, Eva Serra, aquest programa està alineat amb les polítiques impulsades per l'equip de govern, declarant que "si hi ha una prioritat a l'Ajuntament de Puig-reig és el benestar de les persones" i, en aquest cas, l'objectiu ha estat "actuar respecte de la solitud no desitjada". "Llindars expressa molt bé el fons del projecte: obro la porta i surto a un món en el qual em puc comunicar, en el que trobo altres persones com jo, i un poble que em permet formar-ne part i sentir-me acompanyat o acompanyada”, precisa la batllessa, qui recalca que "és molt important que, en aquesta etapa de la vida, tots els veïns i veïnes se sentin part i no es vegin invisibilitzats".
