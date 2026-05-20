Berga estrenarà un servei de guarda-objectes durant la Patum
Al tomb de la festa també es desplegaran recursos adreçats a l'accessibilitat, els consums responsables, la lluita contra les violències masclistes i l'oci infantil
L'Ajuntament de Berga reforça el setge en contra de les motxilles a la plaça durant la celebració de la Patum. Per tal de facilitar a tothom qui en porti, així com altres peces tipus cotxets o roba d'abrigar, un espai on deixar-los mentre viuen la festa, el consistori desplega enguany un servei de guarda-objectes en un local molt a prop de l'epicentre dels actes.
"No hi havia cap alternativa per deixar aquests objectes. Per això, destinarem aquest espai que pensem que serà un bon recurs", ha valorat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, qui ha precisat que el servei es prestarà dins el local de Cal Moré (placeta Ciutat, 10). El funcionament previst és el següent: dijous, de 20.30 a 03.00 hores; divendres, d’11.00 a 14.00 hores i 16.00 a 22.00 hores; dissabte, de 18.30 a 03.00 hores; i diumenge, de 21.30 a 02.00 hores. El preu per fer-ne ús serà de 5 euros en el cas dels objectes més voluminosos (cotxets i motxilles, principalment), mentre que per guardar jaquetes o bosses de mà més petites se n'haurà de pagar 3.
Un altre dels canvis pel que fa als serveis és l'ampliació dels punts de fonts d'aigua potable. Es tracta d'una mesura lligada a les accions per vetllar per la qualitat de l'oci nocturn a la ciutat, especialment pensant en la promoció de consums saludables. Així ho ha detallat la regidora de Feminisme i LGTBI, Rosa Rodríguez, que també ha precisat que, a més de la distribució de Patumaigua, s'amplia la disposició d'aigua instal·lant fonts en diferents ubicacions. I una part d'aquestes estarà vinculada als nous formats de lavabos públics a partir de mòduls, més amplis i còmodes, com els que els últims anys es trobaven a la zona de Barraques. Així, es mantindran els dels últims anys a la plaça Cims d'Estela, i també n’hi haurà a la plaça de Viladomat i a la plaça de la Creu. L'aposta pels consums responsables es completarà amb la ubicació de les barres sense alcohol i el desplegament de vetlladors i vetlladores que tindran tasques de sensibilització i acompanyament.
La prevenció de les violències sexistes s'estructurarà a partir de la campanya específica patumaire de Vull la Nit!. Aquest 2026, augmenta la presència a tocar de la plaça de Sant Pere, amb agents que es mouran pels diferents accessos per "donar més sensació de seguretat" i atenent la demanda de diferents usuaris. De fet, la regidora ha posat en relleu que l'equip ubicat l'any passat a la plaça Doctor Saló "va tenir molt bona rebuda", i és per això que s'ha apostat per mantenir-lo i reforçar-lo. Així mateix, es recuperaran els Punts Lila fixes de la plaça Viladomat i la zona de Barraques, a banda dels serveis itinerants que es podran trobar cada dia, a excepció de divendres.
Accessibilitat, infants i espai fira
Les polítiques en matèria d'accessibilitat tenen el suport del Consell Comarcal del Berguedà. Tal com han compartit el president i vicepresident, Moisès Masanas i Ramon Caballé, consten de diferents serveis. Les persones amb mobilitat reduïda i altres discapacitats tenen un espai reservat i vetllat amb el suport de Creu Roja, a les escales de la Berruga. D'altra banda, enguany es mantenen i reforcen els serveis de bucles magnètics i motxilles vibratòries, dirigits a persones amb diversitat auditiva. Com a novetat, s'amplia l'horari de disponibilitat en el marc dels concerts de les Barraques, fins al tercer concert de dissabte. Així mateix, es tornarà a oferir la traducció simultània en llenguatge de signes catalana, en diferents retransmissions en directe de la festa.
Una altra aposta que torna és la de la Patumeta. Segons l'alcalde, consisteix en un "espai tranquil per viure la Patum Infantil", lluny de la plaça i a través d'una pantalla gegant. I si es replica és perquè "l'any passat va desbordar expectatives". Novament, serà a la plaça del Forn. En darrera instància, l'eix del Vall recollirà les parades de la fira de Patum, que a l'espera d'una reestructuració o ampliació més completa, presentarà algun petit canvi al voltant de les Fonts del Vall, amb més presència de parades locals. D'altra banda, com s'ha anat fent els darrers anys, les atraccions de grans dimensions s'ubicaran a la part nord de la Rasa dels Molins, mentre que les petites s'intercalaran pel passeig de la Indústria, amb les parades de restauració.
