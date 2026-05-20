Un cotxe envaeix el carril contrari i provoca un accident a la C-16, a Guardiola de Berguedà
Dos vehicles se'l van trobar de front i en esquivar-lo van patir un xoc per encalçament entre ells
Un cotxe va provocar un accident a la C-16, a Guardiola de Berguedà, en envair el sentit contrari aquest dimarts a la nit. El sinistre va tenir lloc a les 21.15 hores al quilòmetre 111,7, on, per causes que encara s'estàn investigant, un totterreny que circulava en sentit sud hauria creuat la doble línia continua, en una zona on està prohibit adelantar. Dos turismes que circulaven en sentit nord se'l van trobar de front i el van poder esquivar, però en fer-ho, van patir un xoc per encalçament entre ells.
Tot i l'aparatós accident, els Bombers de la Generalitat, que s'hi van desplaçar amb una única dotació, ha confirmat que els conductors dels vehicles accidentats no portaven passatgers i no van resultar ferits. El cos d'emergències només va desactivar les bateries els vehicles i va dur a terme actuacions de control de riscos.
