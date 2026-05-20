Endesa canvia 80 suports elèctrics de fusta del Berguedà per uns de més resistents
La intervenció es concentra en dues de les línies de mitjana tensió més llargues de la comarca, i que donen servei a un total de 2.000 clients
Regio7
Endesa està duent a terme la renovació de fins a 80 pals de fusta de la xarxa elèctrica de mitjana tensió del Berguedà. En concret, se substitueixen per suports de polièster reforçats amb fibra de vidre, un material innovador i més resistent que la fusta, especialment adequat per als boscos de la comarca, on l'acció dels picots malmet les infraestructures quan les picotegen per alimentar-se o fer-hi nius, talment com si fossin arbres.
Segons detallen des de l'empresa en un comunicat de premsa, la major part dels treballs s'estan executant amb helicòpter, un sistema que permet actuar en zones de difícil accés de manera més eficient, ajustant els terminis i minimitzant les interrupcions del servei i l'impacte en l'entorn. Els treballs es concentren especialment en dues línies de mitjana tensió, d'entre les més llargues de la comarca i que donen servei a un total de 2.000 clients. D'una banda, una línia de 99 quilòmetres de longitud amb treballs als municipis de Capolat i Castellar del Riu. I de l'altra, una de 89 quilòmetres al seu pas pels municipis de Sagàs, la Quar, Berga i Cercs.
Aquesta setmana, Endesa està canviant 11 suports a la zona de Capolat. Durant la jornada de dimarts, es va procedir a la retirada dels existents i el transport dels nous, amb l'ajuda d'un helicòpter. A la vegada, diversos equips humans es van encarregar de desmuntar i instal·lar les noves estructures sobre el terreny. Abans de l'estiu, Endesa té previst canviar 20 suports més fins a arribar a la vuitantena, l'objectiu d'enguany.
La previsió és deixar d'utilitzar suports de fusta de forma progressiva, ja que el nou disseny aporta més durabilitat a la xarxa i millora la seva fiabilitat davant les inclemències meteorològiques i el pas del temps. De fet, vistos de lluny, l'aparença física entre un pal de fusta i un de polièster amb fibra de vidre és molt similar, tant en alçada, diàmetre, com respecte del color, perquè es busca una millor integració en el paisatge.
Tal com posen de manifest des de l'empresa, aquesta renovació de suports s'emmarca en el seu compromís amb el manteniment preventiu de la xarxa, la millora contínua de la qualitat del servei i la seguretat del subministrament elèctric al Berguedà. En aquest sentit, i dins el pla triennal de revisions periòdiques reglamentàries, la companyia revisa cada any aproximadament un terç del total de la xarxa de mitjana tensió. En el cas d’aquestes línies, les revisions van detectar prop de 80 suports de fusta en mal estat, que són els que s'estan substituint. Els treballs suposen una inversió al voltant dels 400.000 euros, aportats íntegrament per e-distribución, la filial de xarxes d'Endesa.
