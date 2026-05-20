Cases de colòniesConcentració contra el racismeAgressió a ManresaJonathan Andic en llibertatEutanàsiaSara Roy canta RosalíaLínia orbital ferroviària
Ivan Sànchez, alcalde de Berga, demana respecte per la Patum i crida a la prevenció per evitar incidents

Després dels incidents del 2025, l'Ajuntament de Berga fa una crida a la responsabilitat dels visitants per garantir la seguretat i el respecte a la festa

Ivan Sànchez amb representants del Consell Comarcal del Berguedà i de l'Ajuntament de Berga amb la samarreta de Patum d'aquest any al balcó / ACN/Nia Escolà

ACN

Berga

Després d'una edició de la Patum del 2025 amb incidents a la plaça de Sant Pere que van obligar a aturar en dues ocasions els salts de plens, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha demanat als assistents que hi acudeixin aquest 2026 que s'informin prèviament sobre la festa, les seves peculiaritats i com gaudir-la amb seguretat.

En la roda de premsa celebrada aquest dimecres per presentar les novetats de la Patum d'enguany, el batlle ha fet una crida als visitants a què "es fixin en la litúrgia que passa la plaça", però no només en les comparses, sinó en "tota la gent que salta al voltant d'elles". "Que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin", ha conclòs.

Cada vegada, la Patum atrau més visitants de fora que desconeix la festa. L'any passat també quedar palès quan, en el passacarrers de dissabte, un turista americà va agafar pel cap la guita grossa com quan, aquesta, seguint la tradició, va passar per la barana de la plaça de Sant Pere amb els fuets encesos per esquitxar els assistents. L'habitual és apartar-se, però en aquella ocasió, l'home va intentar evitar que la seva parella es cremés agafant pel cap la

En la mateixa roda de premsa, Sànchez ha presentat els números econòmics de la Patum 2026: es calcula que la factura fregarà els 700.000 euros. Per fer-hi front, l'Ajuntament de Berga disposarà de 340.000 euros aportats per part d'altres administracions públiques i empreses privades en forma de patrocini, així com provinents de la venda de la samarreta oficial. Es tracta de la xifra més alta de la història, i que referma la línia de treball sostinguda les darreres edicions perquè la celebració "sigui cada vegada més sostenible econòmicament".

