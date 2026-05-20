Ivan Sànchez, alcalde de Berga, demana respecte per la Patum i crida a la prevenció per evitar incidents
Després dels incidents del 2025, l'Ajuntament de Berga fa una crida a la responsabilitat dels visitants per garantir la seguretat i el respecte a la festa
ACN
Després d'una edició de la Patum del 2025 amb incidents a la plaça de Sant Pere que van obligar a aturar en dues ocasions els salts de plens, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha demanat als assistents que hi acudeixin aquest 2026 que s'informin prèviament sobre la festa, les seves peculiaritats i com gaudir-la amb seguretat.
En la roda de premsa celebrada aquest dimecres per presentar les novetats de la Patum d'enguany, el batlle ha fet una crida als visitants a què "es fixin en la litúrgia que passa la plaça", però no només en les comparses, sinó en "tota la gent que salta al voltant d'elles". "Que ho mirin, que ho vegin i que ho respectin", ha conclòs.
Ivan Sànchez demana respecte per a la PatumIvan Sànchez demana respecte per a la Patum
Cada vegada, la Patum atrau més visitants de fora que desconeix la festa. L'any passat també quedar palès quan, en el passacarrers de dissabte, un turista americà va agafar pel cap la guita grossa com quan, aquesta, seguint la tradició, va passar per la barana de la plaça de Sant Pere amb els fuets encesos per esquitxar els assistents. L'habitual és apartar-se, però en aquella ocasió, l'home va intentar evitar que la seva parella es cremés agafant pel cap la
En la mateixa roda de premsa, Sànchez ha presentat els números econòmics de la Patum 2026: es calcula que la factura fregarà els 700.000 euros. Per fer-hi front, l'Ajuntament de Berga disposarà de 340.000 euros aportats per part d'altres administracions públiques i empreses privades en forma de patrocini, així com provinents de la venda de la samarreta oficial. Es tracta de la xifra més alta de la història, i que referma la línia de treball sostinguda les darreres edicions perquè la celebració "sigui cada vegada més sostenible econòmicament".
Subscriu-te per seguir llegint
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut