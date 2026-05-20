La Patum de Berga bat rècord de finançament amb 340.000 euros, 265.000 dels quals són diners públics
La festa habilitarà un espai vigilat per guardar motxilles i cotxets i evitar-ne l'accés a la plaça de Sant Pere
Nia Escolà (ACN)
La Patum de Berga batrà aquest any el rècord de finançament amb una aportació de 340.000 euros entre administracions i patrocinadors privats, una xifra que permetrà assumir prop de la meitat del cost total de la festa. El principal augment arriba del finançament públic, que creix en 140.000 euros respecte de l'any passat fins als 265.000 euros. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació n'hi aportarà 65.000. Entre les novetats d'enguany, s'habilitarà un espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets, ja que aquests objectes no poden accedir a la plaça de Sant Pere durant els salts. L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha fet una crida al respecte per la festa després que l'any passat s'haguessin d'aturar dos salts de plens.
Berga ja escalfa motors per a una nova edició de la Patum, que se celebrarà del 3 al 7 de juny. Enguany, la festa reforçarà els serveis amb més punts d'aigua, un increment de lavabos i més concerts adaptats amb motxilles d'accessibilitat.
Com a novetat, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha explicat que aquest any s'habilitarà un espai vigilat perquè els assistents hi puguin deixar objectes personals com bosses de mà, motxilles o cotxets, ja que aquests elements no poden accedir a la plaça de Sant Pere durant els salts de Patum. "Això ens permetrà reforçar la pedagogia entre els assistents, que ara tindran una alternativa on deixar aquests objectes", ha assenyalat.
Per altra banda, aquest any també s'ampliarà el sistema de comptadors de persones a dues de les principals vies d'accés a la plaça. Segons ha explicat l'alcalde de Berga, aquesta mesura permetrà detectar grans fluxos de públic i anticipar possibles restriccions d'accés a la plaça per garantir la seguretat. Segons les dades recollides pels dispositius, el moment de màxima afluència de l'any passat es va registrar durant un dels tirabols de dissabte, quan es van concentrar prop de 6.000 persones a la plaça.
Respecte per la festa
L'alcalde ha fet una crida al respecte per la festa i ha recordat que l'any passat, després de molts anys sense incidències d'aquest tipus, es van haver d'aturar els salts de plens en dues ocasions. Sánchez ha demanat als assistents que s'informin prèviament sobre la litúrgia de la Patum, així com de la manera adequada de saltar-hi i de la vestimenta recomanada per participar-hi amb seguretat.
Pel que fa al dispositiu de seguretat, es mantindrà el mateix desplegament de l'any passat, amb prop d'un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra cada dia. ha valorat positivament les dades de l'edició anterior, en què es van fer prop de 3.000 controls d'alcoholèmia i només 51 van donar positiu.
Estudi per conèixer l'impacte de la festa
La Diputació de Barcelona finançarà un estudi sobre l'impacte econòmic de la Patum a la ciutat de Berga amb una aportació de 20.000 euros. L'objectiu és analitzar quin retorn genera la festa al municipi i posar dades a l'afirmació popular que 'Berga viu de la Patum'. L'estudi, que es preveu que estigui enllestit a finals d'any, inclourà entrevistes individuals i diferents treballs de camp per avaluar la incidència de la celebració en àmbits com el comerç, la restauració o el turisme.
