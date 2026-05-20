El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
El consistori ha deixat passar el termini de presentació d'un nou recurs al Suprem i la sentència ara és ferma
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per l’Ajuntament de Berga i ha confirmat íntegrament la sentència que reconeix el dret de l'anterior secretari municipal a una nova valoració del seu lloc de treball i a un increment retributiu no inferior al concedit a l’interventor municipal. El consistori ha deixat passar el termini de presentació d'un nou recurs, en aquest cas de cassació, i ara la sentència és ferma.
L’origen del conflicte es remunta a la modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel ple municipal el 10 de gener de 2019. Aquella revisió va incrementar notablement el complement específic de la plaça d’interventor, argumentant un augment de funcions derivat dels canvis normatius introduïts pel Reial decret 128/2018, però va deixar fora la plaça de secretari.
Segons la sentència, emesa el maig de 2022, la modificació de la Relació de Llocs de Treball va ser "arbitrària i suposa un tracte discriminatori a l’actor", i per això la sentència reconeix el dret que "es procedeixi a la revalorització del lloc de treball de secretari amb el consegüent increment de les seves retribucions en quantia no inferior que l'establerta per a la plaça d’Interventor".
La Sala rebutja els arguments de l’Ajuntament en el recurs que va presentar el 2023, que defensava que no existia identitat funcional entre els dos llocs i que primer calia una nova valoració tècnica abans de fixar cap equiparació salarial. El tribunal respon que la sentència no imposa una equiparació automàtica, sinó que obliga el consistori a revalorar la plaça de secretari i garantir que les noves retribucions no siguin inferiors a les de l’interventor. La resolució destaca especialment que la mateixa documentació interna municipal reconeixia la necessitat d’estudiar una nova valoració dels llocs reservats a habilitats nacionals, entre ells el de secretari, però aquest procés no es va arribar a completar.
Els magistrats remarquen també les “circumstàncies especialíssimes” del cas, especialment el fet que el consistori trigués gairebé tres anys a resoldre el recurs administratiu del funcionari i que el mateix Ajuntament acabés reconeixent, en un decret de 2022, el dret del secretari a una nova valoració del lloc de treball.
La resolució confirma que els efectes econòmics s’han d’aplicar amb caràcter retroactiu des de la modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada el 2019, amb els interessos legals corresponents. Tot i que la sentència no fixa una xifra concreta, la diferència retributiva acumulada podria superar els 100.000 euros bruts, a l’espera de la nova valoració que faci l’Ajuntament.
La sentència es va notificar a l'Ajuntament en data del 20 de març d'aquest any, i per tant el termini de 30 dies hàbils per a presentar recurs en cassació davant el Tribunal Suprem acabava el 6 de maig de 2026, sense que el consistori hagi fet aquest gest legal. En aquest cas, la sentència ha esdevingut ferma. A l'hora de publicar aquesta informació l'Ajuntament de Berga només ha dit que estava "a l'espera de fer una valoració jurídica dels fets".
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43