Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

Connectivitat

Casserres aposta per la fibra òptica municipal

La Diputació de Barcelona ha lliurat a la corporació local un estudi que defineix els treballs necessaris per a l'impuls d'una xarxa d'autoprestació del servei

El nucli del Guixaró, en una imatge d'arxiu

El nucli del Guixaró, en una imatge d'arxiu / Alex Guerrero

Regió7

Casserres

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Casserres l'estudi per a la definició d'una xarxa d'autoprestació de fibra òptica de titularitat municipal. El document recull les eines necessàries per dur a terme les obres d'ampliació de l'actual sistema, incloent-hi les canalitzacions necessàries, l'estesa de noves mànegues i la resta d'elements d'obra civil que permetin la correcta estesa de la fibra òptica i dels respectius elements associats.

Per tal que el consistori pugui dur a terme les actuacions previstes, el projecte entregat s'estructura en cinc etapes que connecten equipaments municipals i el nucli del Guixaró, els elements de via pública del centre i del nucli del Guixaró, els equipaments municipals del nucli de l'Ametlla de Casserres, els elements de via pública del nucli de l'Ametlla de Casserres, i el tancament de l'anella de fibra òptica que ofereixi redundància a la xarxa d'autoprestació.

El projecte preveu el desplegament de la fibra als equipaments municipals i elements de via pública mitjançant l'estesa per canalització existent i nova canalització, motiu pel qual està previst que s'hagin de dur actuacions d'obra civil per tal d'executar noves canalitzacions i pericons de registre i d'estesa i fusió de noves mànegues de fibra òptica.

Notícies relacionades i més

Segons posen de manifest des de l'administració supramunicipal, el treball lliurat ha estat elaborat en col·laboració amb el Consorci Localret.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  6. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  7. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  8. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius

Casserres aposta per la fibra òptica municipal

Casserres aposta per la fibra òptica municipal

El jutge Calama bloqueja comptes de l’expresident Zapatero

El jutge Calama bloqueja comptes de l’expresident Zapatero

Quines són les professions més ben pagades a Barcelona?

Quines són les professions més ben pagades a Barcelona?

El Baxi Manresa-Reial Madrid de l'última jornada de la Lliga Endesa s'avança a les sis de la tarda del proper divendres, dia 29

El Baxi Manresa-Reial Madrid de l'última jornada de la Lliga Endesa s'avança a les sis de la tarda del proper divendres, dia 29

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

La indignació d’un jove en veure la nòmina del 1992 d’un enginyer: “Vivia amb gairebé tres vegades més renda a la mateixa ciutat”

Jonathan Andic manté la vicepresidència del consell de Mango, que tanca files amb ell

Jonathan Andic manté la vicepresidència del consell de Mango, que tanca files amb ell

Valentí Martínez participa a l’Helix Summit México 2026 per abordar els reptes del lideratge i la innovació en salut

Valentí Martínez participa a l’Helix Summit México 2026 per abordar els reptes del lideratge i la innovació en salut

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'
Tracking Pixel Contents