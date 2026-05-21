Connectivitat
Casserres aposta per la fibra òptica municipal
La Diputació de Barcelona ha lliurat a la corporació local un estudi que defineix els treballs necessaris per a l'impuls d'una xarxa d'autoprestació del servei
Regió7
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Casserres l'estudi per a la definició d'una xarxa d'autoprestació de fibra òptica de titularitat municipal. El document recull les eines necessàries per dur a terme les obres d'ampliació de l'actual sistema, incloent-hi les canalitzacions necessàries, l'estesa de noves mànegues i la resta d'elements d'obra civil que permetin la correcta estesa de la fibra òptica i dels respectius elements associats.
Per tal que el consistori pugui dur a terme les actuacions previstes, el projecte entregat s'estructura en cinc etapes que connecten equipaments municipals i el nucli del Guixaró, els elements de via pública del centre i del nucli del Guixaró, els equipaments municipals del nucli de l'Ametlla de Casserres, els elements de via pública del nucli de l'Ametlla de Casserres, i el tancament de l'anella de fibra òptica que ofereixi redundància a la xarxa d'autoprestació.
El projecte preveu el desplegament de la fibra als equipaments municipals i elements de via pública mitjançant l'estesa per canalització existent i nova canalització, motiu pel qual està previst que s'hagin de dur actuacions d'obra civil per tal d'executar noves canalitzacions i pericons de registre i d'estesa i fusió de noves mànegues de fibra òptica.
Segons posen de manifest des de l'administració supramunicipal, el treball lliurat ha estat elaborat en col·laboració amb el Consorci Localret.
