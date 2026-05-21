La cultura popular pren el protagonisme a la Festa Major de Puig-reig amb una mostra de la imatgeria local
El programa incorpora aquest divendres el «Pas a Plaça», amb els Gegants, els Nans, els Diables del Clot de l’Infern i el correfoc
Una de les principals novetats d’aquesta edició de la Festa Major de Puig-reig, que té lloc des d'aquest dijous i fins dilluns, arribarà la tarda de divendres amb l’impuls de la mostra de cultura popular local. Les principals figures de la imatgeria festiva del municipi, com els Gegants i els Nans, que fins ara no participaven en aquest espai, s’incorporaran a la celebració per reforçar-ne el protagonisme.
La tarda començarà amb una audició de sardanes a la plaça Nova, amb la participació de la Cobla Berga Jove. Després del pregó de festa major, dedicat al centenari de l’Escola Alfred Mata, la jornada culminarà amb el «Pas a plaça». Aquesta nova proposta inclourà la ballada dels Gegants i els Nans de Puig-reig i l’actuació final dels Diables del Clot de l’Infern, tant infantils com adults, amb la participació de la Cobla Jove de Berga i l’acompanyament de la Batucada dels Diables. Tot seguit, se celebrarà el tradicional correfoc pels carrers del poble.
L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, destaca que «la festa major és la festa més important de Puig-reig i pensàvem que aquesta imatgeria festiva hi havia de ser i li havíem de donar relleu i protagonisme». En aquest sentit, assenyala que, aprofitant la celebració del correfoc i el bon moment que viu la imatgeria festiva local, «volem que siguin representatius de la festa major i donar molt valor a tot aquest col·lectiu que s’esforça i que, d’alguna manera, també havia de tenir el seu espai dins la festa».
Una mostra del dinamisme de la imatgeria local que els Nans de Puig-reig van estrenar l’octubre passat música i ball en el marc de la primera edició de la Nanofarra, una diada organitzada per la colla amb el suport de l’Ajuntament. La peça oficial que acompanya el nou ball, escollida per votació popular, és obra del compositor Josep Maria Conangla.
Més enllà de la mostra d’aquest divendres, la cultura popular també tindrà protagonisme diumenge al matí amb l’actuació dels Castellers de Berga, a la plaça de les Filadores.
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius