Detenen un home per cinc robatoris a empreses del polígon industrial La Valldan de Berga
El detingut accedia als recintes escalant la tanca perimetral i després forçava els vehicles estacionats
ACN
Berga
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força i dos delictes de robatori a l'interior de vehicle. La detenció va ser el 19 de maig, però els fets es remunten entre el 18 de gener i el 16 de març, període en què es van produir cinc robatoris en vehicles que es trobaven a l'interior de tres empreses al polígon industrial La Valldan, a Berga.
En un comunicat, la policia explica que l'autor accedia als recintes escalant la tanca perimetral i després es dirigia a la zona on s'estacionaven els vehicles d'empresa. Un cop allà, si era necessari, trencava vidres o forçava les portes de furgonetes i camions per sostreure el material de l'interior.
