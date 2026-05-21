Detenen un home per cinc robatoris a empreses del polígon industrial La Valldan de Berga

El detingut accedia als recintes escalant la tanca perimetral i després forçava els vehicles estacionats

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra en una imatge d'arxiu / MOSSOS D'ESQUADRA

ACN

Berga

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb força i dos delictes de robatori a l'interior de vehicle. La detenció va ser el 19 de maig, però els fets es remunten entre el 18 de gener i el 16 de març, període en què es van produir cinc robatoris en vehicles que es trobaven a l'interior de tres empreses al polígon industrial La Valldan, a Berga.

En un comunicat, la policia explica que l'autor accedia als recintes escalant la tanca perimetral i després es dirigia a la zona on s'estacionaven els vehicles d'empresa. Un cop allà, si era necessari, trencava vidres o forçava les portes de furgonetes i camions per sostreure el material de l'interior.

Detenen un home per cinc robatoris a empreses del polígon industrial La Valldan de Berga

