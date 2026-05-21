Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
El centre d'interpretació culmina unes obres que garanteixen una visita més còmoda, segura i inclusiva, completant un recorregut de gairebé mig quilòmetre a tocar del jaciment
Dinosaures Fumanya ha finalitzat les obres de millora i accessibilitat del recorregut conegut com la Ruta del Cretaci. Segons exposen des del Museu de les Mines de Cercs, equipament a càrrec del centre d'interpretació, l'actuació permetrà acostar encara més el jaciment al conjunt dels visitants i garantir una experiència més segura i inclusiva. Aquest itinerari condueix fins a les reproduccions a escala real dels titanosaures situades al cor de l'espai paleontològic, convertides ja en un dels grans atractius del recinte.
Fins ara, per arribar a les dues escultures calia utilitzar una passarel·la metàl·lica que conduïa els visitants fins a un pont penjant que travessa parcialment el jaciment i s'acosta a les icnites visibles a la gran paret de roca. A partir d'aquell punt, però, el recorregut s'havia de completar a peu a través d'un camí no pavimentat, fet que limitava l'accés a una part del públic. El terreny, afectat per les constants pluges al coll de Fumanya, dificultava especialment el pas de famílies amb cotxets, persones d'edat avançada o visitants amb mobilitat reduïda, incloses aquelles persones usuàries de cadira de rodes.
Així, les obres han consistit a acabar de completar el tram de passarel·la ja existent, resultant en una estructura que permetrà recórrer la totalitat de l'espai de manera accessible, còmoda i segura, facilitant el pas de tots els visitants i garantint una experiència més inclusiva. La intervenció reforça així el compromís de Dinosaures Fumanya amb un model de turisme cultural i natural obert a tothom.
En total, el recorregut té una longitud de 453 metres: 280 metres de baixada, 47 metres corresponents al pont penjant i 126 metres finals fins a arribar a la parella de titanosaures. Es tracta de gairebé mig quilòmetre que convida a endinsar-se en un entorn excepcional, tot descobrint un dels paisatges més singulars del Berguedà. La Ruta del Cretaci és un itinerari on el visitant pot contemplar la magnitud de l'antiga mina a cel obert i les petjades fossilitzades que testimonien la presència dels últims dinosaures d'Europa. Tot plegat, converteix el recorregut en una experiència que combina geologia, paleontologia i natura, en un escenari únic.
Coincidint amb la finalització de les obres, un grup escolar de l'Institut de Puig-reig que visitava Dinosaures Fumanya ha pogut estrenar el recorregut complet de la Ruta. Els alumnes han pogut recórrer la passarel·la de dalt a baix i apropar-se a les dues escultures, descobrir de primera mà el patrimoni paleontològic del Berguedà, i reforçar el seu vincle amb el territori més proper.
