Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

Equipaments culturals

Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci

El centre d'interpretació culmina unes obres que garanteixen una visita més còmoda, segura i inclusiva, completant un recorregut de gairebé mig quilòmetre a tocar del jaciment

Vista general del nou tram de passarel·la que completa la Ruta del Cretaci

Vista general del nou tram de passarel·la que completa la Ruta del Cretaci / Museu de les Mines de Cercs

Regió7

Fígols

Dinosaures Fumanya ha finalitzat les obres de millora i accessibilitat del recorregut conegut com la Ruta del Cretaci. Segons exposen des del Museu de les Mines de Cercs, equipament a càrrec del centre d'interpretació, l'actuació permetrà acostar encara més el jaciment al conjunt dels visitants i garantir una experiència més segura i inclusiva. Aquest itinerari condueix fins a les reproduccions a escala real dels titanosaures situades al cor de l'espai paleontològic, convertides ja en un dels grans atractius del recinte.

Fins ara, per arribar a les dues escultures calia utilitzar una passarel·la metàl·lica que conduïa els visitants fins a un pont penjant que travessa parcialment el jaciment i s'acosta a les icnites visibles a la gran paret de roca. A partir d'aquell punt, però, el recorregut s'havia de completar a peu a través d'un camí no pavimentat, fet que limitava l'accés a una part del públic. El terreny, afectat per les constants pluges al coll de Fumanya, dificultava especialment el pas de famílies amb cotxets, persones d'edat avançada o visitants amb mobilitat reduïda, incloses aquelles persones usuàries de cadira de rodes.

Així, les obres han consistit a acabar de completar el tram de passarel·la ja existent, resultant en una estructura que permetrà recórrer la totalitat de l'espai de manera accessible, còmoda i segura, facilitant el pas de tots els visitants i garantint una experiència més inclusiva. La intervenció reforça així el compromís de Dinosaures Fumanya amb un model de turisme cultural i natural obert a tothom.

En total, el recorregut té una longitud de 453 metres: 280 metres de baixada, 47 metres corresponents al pont penjant i 126 metres finals fins a arribar a la parella de titanosaures. Es tracta de gairebé mig quilòmetre que convida a endinsar-se en un entorn excepcional, tot descobrint un dels paisatges més singulars del Berguedà. La Ruta del Cretaci és un itinerari on el visitant pot contemplar la magnitud de l'antiga mina a cel obert i les petjades fossilitzades que testimonien la presència dels últims dinosaures d'Europa. Tot plegat, converteix el recorregut en una experiència que combina geologia, paleontologia i natura, en un escenari únic.

Notícies relacionades i més

Coincidint amb la finalització de les obres, un grup escolar de l'Institut de Puig-reig que visitava Dinosaures Fumanya ha pogut estrenar el recorregut complet de la Ruta. Els alumnes han pogut recórrer la passarel·la de dalt a baix i apropar-se a les dues escultures, descobrir de primera mà el patrimoni paleontològic del Berguedà, i reforçar el seu vincle amb el territori més proper.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  6. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
  7. Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
  8. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar

Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci

Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci

Els Comuns exigeixen explicacions al Parlament sobre el nou conveni del SEM amb Andorra

Els Comuns exigeixen explicacions al Parlament sobre el nou conveni del SEM amb Andorra

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

Per què sempre acabes amb el mateix tipus de parella? La psicologia ho explica

Per què sempre acabes amb el mateix tipus de parella? La psicologia ho explica

Denuncien actes vandàlics a l'interior de l’església de la Verge de la Pau d'Òdena

Denuncien actes vandàlics a l'interior de l’església de la Verge de la Pau d'Òdena

Càritas Manresa tem que l'onada de desnonaments deixi sense sostre el 85% de les persones que atén

Càritas Manresa tem que l'onada de desnonaments deixi sense sostre el 85% de les persones que atén

Els grups que volen convertir la C-55 en autovia reclamen que el desdoblament total consti a la planificació de futur

Els grups que volen convertir la C-55 en autovia reclamen que el desdoblament total consti a la planificació de futur

Puig-reig arrenca cinc dies de tradició, música i oci en una festa major popular i inclusiva

Puig-reig arrenca cinc dies de tradició, música i oci en una festa major popular i inclusiva
Tracking Pixel Contents