Medi ambient
La galeruca, convidada no desitjada a la Rasa dels Molins
El veïnat denuncia la concentració d'aquests escarabats a la zona sud i demana que s'apliqui el tractament d'endoteràpia realitzat als oms al voltant de la plaça central
Són petits, però la seva presència és més que evident. Les fulles dels arbres semblen coladors i molts dels veïns opten per no obrir les finestres per evitar compartir-hi casa. Es tracta de la galeruca, també coneguda com a escarabat dels oms, uns insectes que han trobat a la zona de la Rasa dels Molins de Berga un entorn ideal per viure, a recança del veïnat.
Segons denuncien a través de l'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins, el sector sud està infestat per la galeruca. Ho pateixen, especialment, els residents dels dos edificis que tenen una façana en direcció al solar que s'utilitza com a aparcament i en el qual se situen diferents exemplars d'oms. Tal com han compartit, l'any passat l'afectació va ser general a tota la via, però enguany, a la part central s'hi ha actuat amb un bon resultat.
En concret, l'Ajuntament de Berga ha aplicat un tractament d'endoteràpia als oms que voregen la plaça central. Aquest procés va consistir en l'aplicació d'un producte fitosanitari que s'ha d'injectar directament a l'interior del tronc, per tal que circuli per la saba de l'arbre. Consultat per aquest mitjà, el consistori ha recalcat que el procediment és innocu tant per a les persones com per la resta d'insectes beneficiosos per l'ecosistema (papallones, abelles, etcètera), esdevenint una actuació directa en contra dels escarabats dels oms, que tant en l'estat larvari com adult, s'alimenta principalment de les fulles de les diferents espècies de la família. Tot plegat, s'ha aplicat seguint les indicacions de l'àrea tècnica dedicada a l'arbrat urbà.
Ara bé, a l'espai del sud, que constitueix un terreny privat, no s'ha intervingut Per aquest motiu, el veïnat suggereix al consistori que s'impliqui sol·licitant activament a la propietat que intervingui o, directament, apliqui el mateix tractament de forma subsidiària. En definitiva, demanen acció immediata per poder tornar a obrir finestres i gaudir dels balcons, sense haver de batallar amb un "núvol d'escarabats".
Al voltant d'aquesta demanda, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha confirmat que entomen l'encàrrec i hi actuaran, els dies vinents, amb treballs en la vegetació i també sobre els oms, amb la possibilitat d'aplicar el mateix tractament que a la resta del perímetre de la plaça. De fet, ha recalcat que la corporació local sol assumir les tasques de manteniment en trams que es troben al límit de la via pública i, per tant, hi tenen incidència directa, com és el cas.
Cal tenir present que la galeruca és un animal inofensiu per a les persones, si bé la seva concentració genera molèsties. La seva acció sí que pot arribar a tenir conseqüències pels arbres que les pateixen, ja que una defoliació massa intrusiva pot afectar la capacitat fotosintètica, a més de situar l'exemplar en un estat de més vulnerabilitat respecte d'altres plagues o condicions adverses.
