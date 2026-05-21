Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

Cultura popular

Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga

Entre el 22 i el 25 de maig, la festa es desplega amb tota la seva litúrgia: cercavila, lluïment, tandes de la completa, tirabols i la santa missa

Un instant de la Patum de la Pietat del 2025

Un instant de la Patum de la Pietat del 2025 / JOSEP RHYS VIDAL

Regió7

Berga

L'Agrupació de veïns i comissió de festes del carrer de la Pietat encapçala, un any més, l'organització de la Patum de la Pietat. La cita es durà a terme entre el 22 i el 25 de maig, en coincidència amb la Pasqua de Pentecosta, amb una celebració que ha sabut conservar l'esperit de les patums de barri que proliferaven a la ciutat el segle passat. Així, amb tots els assajos completats, les formacions realitzades i la il·lusió de cada any, el veïnat ho té tot a punt per viure la seva particular prèvia de Corpus.

El tret de sortida serà aquest divendres, 22 de maig, a les 20.00 hores. En concret, engegarà la cercavila pels carrers i places del barri amb la xaranga Entrompats Band i una comitiva participada per Tabal, Maces, Guites i Gegants, que obsequiaran el veïnat amb les corresponents tandes de Patum. La passada finalitzarà amb Tirabols a la plaça nova de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer). Aquesta plaça serà l'epicentre del conjunt de celebracions que es desenvoluparan en el marc de la festa. L'endemà mateix, 23 de maig, la jornada arrencarà amb una sessió de Jocs al carrer amb la Cia. de Jocs l'Anònima, d'11.00 a 13.00 hores. L'activitat es reprendrà a les 19.00 hores, amb les primeres Tandes de Patum Completa, vestides amb la música en directe dels Entrompats Band. Es faran dos salts de Plens i Tirabols.

Diumenge, 24 de maig, engegarà amb l'esporgada de timó i plantes aromàtiques a Tagastet (08.00 hores), mentre que la despertada general amb repicada de campanes de la capella de la Pietat serà a les 09.30 hores. Aquesta crida convidarà el veïnat a l'esmorzar popular de les 10.00 hores, que permetrà agafar forces per la Patum de Lluïment, a partir de les 12.00 hores, i amb la música en directe a càrrec de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i l'assistència dels representants del pubillatge de La Valldan. També hi haurà Tirabols finals.

Notícies relacionades

Després de fer entrega dels premis del concurs de dibuix als participants guanyadors de les escoles de Berga (18.00 hores), i en especial a l'autora del cartell d'enguany, Gal·la Casals Vilajosana, es duran a terme les Tandes de Patum Completa. Serà a partir de les 18.30 hores, amb la música en directe de la xaranga Entrompats Band, un salt de Plens i Tirabols. El punt final a la Patum de la Pietat de 2026 serà el 25 de maig, amb la celebració de la Santa Missa a l'església de la Mare de Déu de la Pietat, en memòria dels difunts. A la sortida, es repartiran els cors beneïts de la Mare de Déu de la Pietat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  6. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
  7. Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
  8. Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix

Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga

Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga

ERC manté Rufián com a candidat malgrat la seva disposició a liderar un nou espai d’esquerres

ERC manté Rufián com a candidat malgrat la seva disposició a liderar un nou espai d’esquerres

Pèrdues milionàries i amb Musk d’amo absolut: els secrets de SpaceX revelats a la sol·licitud per a la sortida més gran a borsa de la història

Pèrdues milionàries i amb Musk d’amo absolut: els secrets de SpaceX revelats a la sol·licitud per a la sortida més gran a borsa de la història

La Policia Local d'Igualada denuncia dos homes per tinença d'estupefaents

La Policia Local d'Igualada denuncia dos homes per tinença d'estupefaents

Manresa aprova un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

Manresa aprova un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

El Govern impulsa una campanya contra la pressió estètica: el 60% de les dones de menys de 25 anys se senten insatisfetes amb el seu cos

El Govern impulsa una campanya contra la pressió estètica: el 60% de les dones de menys de 25 anys se senten insatisfetes amb el seu cos

Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús

Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús

El Pla de control poblacional de l'Alt Pirineu ha registrat 4.123 captures de fauna cinegètica en sis mesos

El Pla de control poblacional de l'Alt Pirineu ha registrat 4.123 captures de fauna cinegètica en sis mesos
Tracking Pixel Contents