Cultura popular
Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga
Entre el 22 i el 25 de maig, la festa es desplega amb tota la seva litúrgia: cercavila, lluïment, tandes de la completa, tirabols i la santa missa
Regió7
L'Agrupació de veïns i comissió de festes del carrer de la Pietat encapçala, un any més, l'organització de la Patum de la Pietat. La cita es durà a terme entre el 22 i el 25 de maig, en coincidència amb la Pasqua de Pentecosta, amb una celebració que ha sabut conservar l'esperit de les patums de barri que proliferaven a la ciutat el segle passat. Així, amb tots els assajos completats, les formacions realitzades i la il·lusió de cada any, el veïnat ho té tot a punt per viure la seva particular prèvia de Corpus.
El tret de sortida serà aquest divendres, 22 de maig, a les 20.00 hores. En concret, engegarà la cercavila pels carrers i places del barri amb la xaranga Entrompats Band i una comitiva participada per Tabal, Maces, Guites i Gegants, que obsequiaran el veïnat amb les corresponents tandes de Patum. La passada finalitzarà amb Tirabols a la plaça nova de la Pietat (plaça de Francesc Palau i Quer). Aquesta plaça serà l'epicentre del conjunt de celebracions que es desenvoluparan en el marc de la festa. L'endemà mateix, 23 de maig, la jornada arrencarà amb una sessió de Jocs al carrer amb la Cia. de Jocs l'Anònima, d'11.00 a 13.00 hores. L'activitat es reprendrà a les 19.00 hores, amb les primeres Tandes de Patum Completa, vestides amb la música en directe dels Entrompats Band. Es faran dos salts de Plens i Tirabols.
Diumenge, 24 de maig, engegarà amb l'esporgada de timó i plantes aromàtiques a Tagastet (08.00 hores), mentre que la despertada general amb repicada de campanes de la capella de la Pietat serà a les 09.30 hores. Aquesta crida convidarà el veïnat a l'esmorzar popular de les 10.00 hores, que permetrà agafar forces per la Patum de Lluïment, a partir de les 12.00 hores, i amb la música en directe a càrrec de la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i l'assistència dels representants del pubillatge de La Valldan. També hi haurà Tirabols finals.
Després de fer entrega dels premis del concurs de dibuix als participants guanyadors de les escoles de Berga (18.00 hores), i en especial a l'autora del cartell d'enguany, Gal·la Casals Vilajosana, es duran a terme les Tandes de Patum Completa. Serà a partir de les 18.30 hores, amb la música en directe de la xaranga Entrompats Band, un salt de Plens i Tirabols. El punt final a la Patum de la Pietat de 2026 serà el 25 de maig, amb la celebració de la Santa Missa a l'església de la Mare de Déu de la Pietat, en memòria dels difunts. A la sortida, es repartiran els cors beneïts de la Mare de Déu de la Pietat.
