Puig-reig arrenca cinc dies de tradició, música i oci en una festa major popular i inclusiva
El municipi acull a partir d’aquest dijous una celebració on destaca l’impuls de la cultura popular i l’oferta musical per a tots els públics
Puig-reig comença a viure una nova edició de la seva Festa Major, una celebració que, entre aquest dijous i dilluns vinent, oferirà més de quaranta activitats, gairebé totes gratuïtes, amb una proposta que combina tradició, cultura, esport, música i oci per a totes les edats. L’Envelat 2.0, situat a la plaça Nova, tornarà a ser l’epicentre de la festa. Enguany, el programa incorpora com a principal novetat una mostra de cultura popular, reforçant el pes de les tradicions locals. Entre els espectacles destacats hi haurà «El substitut», protagonitzat pel reconegut imitador Pep Plaza.
La celebració comença aquest dijous amb els primers actes previs, però l’inici oficial serà divendres amb el pregó, que aquest any estarà dedicat al centenari de l’escola Alfred Mata. Tot seguit, se celebrarà la mostra de cultura popular local, una aposta que guanya protagonisme dins la programació, que culminarà amb el correfoc. La música tornarà a ser un dels grans pilars de la festa major, amb activitats repartides entre l’Envelat 2.0 i el pavelló, i una oferta pensada per arribar a tots els públics.
L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha destacat el caràcter inclusiu de la celebració: «El més important és que qualsevol col·lectiu s’hi senti representat i que, des dels més petits fins als més grans, tothom pugui trobar activitats del seu gust i gaudir-les». Serra també ha remarcat la importància de mantenir l’essència de la festa: «Els anys passen i tot evoluciona, i hem d’adaptar la festa major als requisits actuals i futurs. Però també volem preservar aquelles tradicions que li donen identitat i fan que la gent s’hi senti còmoda i representada».
Entre els actes més tradicionals no hi faltaran les havaneres amb el clàssic cremat de rom, el sopar de broquetes, el sopar de brasa i la Bikinada Popular. Com a novetat, destaca també el Vespreig organitzat pels Diables del Clot de l’Infern, una proposta musical de tarda que tindrà lloc dissabte a la zona de l’avinguda 1 d’Octubre.
Tradició i noves experiències
El programa familiar de la festa major d’enguany combina la tradició amb noves experiències. Entre les novetats més destacades, hi ha l’escape room «Missió Mart», diumenge a les 10 del matí a l’avinguda 1 d’octubre, i l’espai de realitat virtual al pavelló d’esports, a partir de les 11. Això se suma a la primera Baixada d’Andròmines de dissabte a la tarda a la zona del Pump Track.
L’oferta es completa amb propostes com l’espectacle infantil de dissabte al matí, enguany amb titelles gegants per a infants de totes les edats, a càrrec de la Fundació Geniotipo. Els més menuts de la família també podran gaudir del correfoc infantil de divendres i el matí de jocs tradicionals i activitats infantils de dilluns amb Miceli (Educació Natura i Lleure), a l’envelat 2.0.
Passeig amb carrilet turístic
Durant tot el cap de setmana i el dilluns de Festa Major, el carrilet turístic oferirà passejades pel municipi. El servei funcionarà dissabte i diumenge, matí i tarda, mentre que dilluns al matí estarà reservat a les residències i a les persones amb mobilitat reduïda. La parada principal s’ubicarà davant de Correus.
