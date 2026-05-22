Mobilitat
Bagà posa en marxa l'estació de càrrega de vehicles elèctrics més potent del Berguedà
La infraestructura, impulsada per Endesa, ofereix 622 kW de potència i sis punts de recàrrega, en un emplaçament "estratègic" de la C-16
A Bagà, fa uns dies que està operativa l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics més potent del Berguedà. L'ha instal·lada Endesa, que hi ha situat dos carregadors ultraràpids i un de semiràpid, amb un total de sis places. Pel consistori, es tracta de cobrir un servei demandat per alguns veïns i com a forma d'atreure al poble persones que aprofitin el servei per fer-hi parada; per a la companyia, es tracta d'una ubicació "estratègica" que reforça la seva xarxa de mobilitat elèctrica al territori.
"És un projecte que ens fa molta il·lusió poder posar en marxa perquè es va idear ja fa un parell d'anys, en col·laboració amb l'Ajuntament de Bagà, i pensem que és una iniciativa estratègica per la seva ubicació", ha celebrat el responsable de mobilitat elèctrica d'Endesa a Catalunya, Pol Olivella, qui ha valorat que aquesta instal·lació "ha de facilitar molt la mobilitat elèctrica a la comarca del Berguedà, però també a tota la zona, tenint en compte que estem en un eix vertical que creua Catalunya". En efecte, l'estació s'ubica al carrer Raval, just a l'accés sud de Bagà per la C-16, l'eix viari que uneix l'àrea metropolitana amb el prepirineu, travessant el cor de Catalunya i fins al Túnel del Cadí, sent també un corredor habitual dels desplaçaments amb Andorra i França.
L'estació consta de tres punts de càrrega doble. Dos d'ells, els considerats ultraràpids, és perfecte per als usuaris que tenen pressa, perquè permeten recuperar el 80% de la bateria en un termini d'entre 5 i 15 minuts. El tercer carregador, semiràpid, necessita entre dues i quatre hores per assolir el mateix servei, sent la millor opció per veïns o visitants que aprofitin per fer una aturada més llarga —també és més econòmic—. Entre els tres, sumen una potència de 622 kW, que el converteixen en "el hub de recàrrega de més potència del Berguedà", i el cinquè ultraràpid que l'empresa desplega arreu de Catalunya (el segon a la demarcació de Barcelona).
Per rebre servei, l'usuari haurà d'emprar l'aplicació de mobilitat elèctrica d'Endesa, a través de la qual se centralitza la gestió de la recàrrega, reservar serveis, optar a tarifes adaptades i fer els pagaments. En aquest sentit, Olivella també ha posat en relleu que l'energia d'aquests carregadors és "100% d'origen renovable" i, per tant, suposa un estalvi considerable pel que fa a les emissions de CO2 si es compara amb cada repostatge d'un vehicle de combustió.
Amb tot, des de l'operadora energètica posen en relleu que "el Berguedà es caracteritza per un ús intensiu del vehicle privat, tant per part dels seus habitants com dels visitants, atesa la limitada oferta de transport públic". Per aquest motiu, consideren que la nova estació de recàrrega de Bagà "contribueix a facilitar l'accés al territori amb vehicle elèctric i a reduir les emissions associades al transport".
"Avui estrenem aquesta àrea de càrrega de vehicles, gràcies al suport d'Endesa, i estem molt contents per acabar amb aquest cicle que va començar ara fa dos anys", ha valorat per la seva banda l'alcalde de Bagà, Lluís Casas, qui ha destacat que, amb aquesta instal·lació, el municipi guanya un servei, tenint en compte que són els primers carregadors que es col·loquen a la via pública baganesa. Amb aquests sis punts de connexió, el batlle considera que "es podrà cobrir la demanda existent", amb un veïnat que guanyarà comoditat perquè "no s'hauran de desplaçar a altres llocs per carregar el cotxe".
