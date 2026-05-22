L’Associació d’Agroturisme del Berguedà bat rècord amb 78 cases i impulsa la desestacionalització del turisme rural
L’entitat tanca un any de creixement amb tres noves incorporacions i reforça la seva estratègia per atraure activitat durant tot l’any mitjançant empreses i esdeveniments professionals
Ruben Costa
L’Associació d’Agroturisme del Berguedà ha celebrat aquesta setmana la seva Assemblea General de Socis a la casa rural Mateus de Sagàs, en una trobada que ha servit per constatar el bon moment que viu el sector del turisme rural a la comarca. L’entitat tanca l’any amb un balanç positiu i amb una estratègia clara centrada en el creixement sostenible i la desestacionalització de l’activitat. Durant la sessió s’ha posat de manifest l’evolució de l’associació, que ha incorporat tres noves cases i no ha registrat cap baixa, arribant així a un rècord de 78 allotjaments associats. Aquesta xifra consolida l’entitat com un dels principals referents del turisme rural al Berguedà i reforça el seu paper com a plataforma de coordinació del sector.
El president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, ha destacat la solidesa del projecte col·lectiu i el bon moment que travessa el sector: “Des de la formació de l’associació, ens trobem en un dels nostres millors moments. El sector està unit, fort i amb ganes d’innovar”. Un dels principals eixos de debat de l’assemblea ha estat la desestacionalització de l’activitat turística, considerada clau per garantir la viabilitat del model. En aquest sentit, cada vegada més allotjaments aposten per acollir reunions d’empresa, esdeveniments corporatius i retirs de salut o creixement personal, amb l’objectiu d’ampliar l’ocupació més enllà dels caps de setmana i la temporada alta.
L’assemblea ha reunit una àmplia representació de propietaris i propietàries del territori i ha servit també com a espai de trobada i intercanvi d’experiències. La jornada ha finalitzat amb un dinar de germanor a càrrec de Les Alzines, que ha permès reforçar els vincles entre els socis.
