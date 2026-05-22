Urbanisme
L'Ajuntament d'Olvan invertirà 700.000 euros en la transformació del Local Social de Cal Rosal
La primera fase dels treballs ja està en marxa i es preveu que al setembre pugui engegar la segona, que comportarà la redistribució de l'interior per potenciar-ne l'ús comunitari
Cal Rosal veurà transformar-se de dalt a baix un dels equipaments essencials del nucli. Es tracta del Local Social, en el qual l'Ajuntament d'Olvan té sobre la taula —i ja en marxa— un projecte per a la seva remodelació, tant externa com interna. De fet, els primers treballs ja s'han posat en marxa i, si tot avança segons els terminis previstos, la seva reinauguració es podria celebrar durant la primavera del 2027.
"Serà l'actuació estrella d'aquest mandat a Cal Rosal", augurava l'alcalde, Sebastià Prat, recordant que es tracta d'una de les actuacions que havien inclòs en el programa electoral elaborat per la campanya de les municipals del 2023, i incloses dins d'un destacat amb les accions estratègiques. Per això, comparteix que l'equip de govern "estem molt contents, perquè ho estem tirant endavant".
Segons el batlle, el projecte consta de dues fases distingides: una més enfocada en l'exterior i l'estructura, i una altra centrada en la distribució interior. En aquest cas, i com diu la dita, han començat per la teulada. Prat assenyala que s'ha retirat l'amiant existent i s'ha instal·lat una nova coberta. La primera fase es completarà amb la col·locació de plaques fotovoltaiques, amb una potència superior a 100 kW, i d'un sistema de climatització a partir d'aerotèrmia, ambdues accions pensades per millorar l'eficiència energètica i sostenibilitat de l'equipament.
La segona fase podria engegar el camí més formal avui mateix. En el decurs de la sessió plenària convocada, es portarà a aprovació el procés de licitació de la segona fase de treballs, un cop finalitzat el termini d'exposició pública del projecte. En aquest cas, el focus passarà dins les parets del centre, amb "una remodelació d'espais molt potent" que suposarà "un canvi absolut de què és el local social actualment". El plec consta de l'ampliació de la sala d'actes, per tal que pugui acollir més activitats; de la ubicació d'un espai d'oficines de l'Ajuntament, per poder atendre el veïnat un cop per setmana; i una reestructuració de la zona social, perquè continuï servint de punt de trobada.
També s'hi reservarà un espai per a les entitats, que disposaran d'espai d'emmagatzematge i sala de reunions; i la brigada municipal també hi mantindrà un punt logístic amb magatzem. Finalment, aquesta remodelació també sortirà a l'exterior, on "crearem una terrassa externa que permetrà una interacció entre l'interior i l'exterior del local social, amb l'objectiu de poder promoure l'ús de la zona pública de tota la parcel·la".
Tot plegat, constarà d'un pressupost que supera els 700.000 euros, finançats entre la Diputació de Barcelona (350.000 euros), la Generalitat de Catalunya (30.000 euros per la retirada d'amiant i 300.000 euros del PUOSC) i el mateix Ajuntament d'Olvan (100.000 euros). En relació amb el calendari, Prat creu que el projecte es podrà completar dins la vigència del mandat actual, estimant que un cop engegui la segona fase d'obres, es poden allargar "set o vuit mesos". L'objectiu és arrencar al setembre. De fet, la finalitat de concentrar els treballs és per mantenir tancat l'espai el menor temps possible, tenint en compte el seu ús. Mentre durin els treballs, les activitats es traslladaran al Teatre de Cal Rosal, amb la col·laboració de l'ACE de Cal Rosal.
Repassada de via urbana al municipi
Més enllà d'aquest projecte, els darrers mesos, el consistori ha culminat altres obres i arranjaments de via pública. Un dels més notables és la remodelació de l'entrada al nucli d'Olvan, amb l'ampliació dels vorals, una nova vorera i el plantat d'arbrat, per crear "entorns més segurs, saludables i agradables" per a la ciutadania. Molt a prop, i amb un format de col·laboració publicoprivada, també s'han fet treballs al carrer de l'Era de la Fai (clavegueram, enllumenat i asfaltatge). L'alcalde ha destacat el canvi de l'enllumenat, tant a Olvan com a Cal Rosal, sent una actuació prevista dins els pressupostos participatius del 2025 i, per tant, a petició del veïnat.
La brigada ha reformat la pista esportiva de Sant Josep i va deixar a punt l'espai on s'ha instal·lat l'aparcabicicletes adquirit pel Consell Comarcal i situat a Cal Rosal. Encara a la colònia, s'ha fet una repassada al Pla de l'Italià, col·locant terra i reparant els bancs, comprovant que el seu ús freqüent requerirà un manteniment sovintejat. A més, s'ha fet net a les gasolineres clausurades a la carretera vella, a càrrec de les propietats i a petició de la corporació. En aquests espais s'hi acumulava brossa i deixalles d'abandonaments. Tot plegat, aquests treballs han gaudit de diferents programes d'ajut de la Diputació, amb una inversió global que frega els 100.000 euros.
