Els gegants i el nans de Puig-reig guanyen protagonisme en una Festa Major molt participada
La imatgeria festiva ha estrenat aquest any el «Pas de Plaça» amb una actuació especial que va precedir el correfoc dels Diables del Clot de l’Infern
La baixada d'andròmines, una altra de les novetats de la edició, ha comptat amb la participació de ser grups
La imatgeria festiva de Puig-reig ha guanyat pes en aquesta edició de la Festa Major, que està destacant per la calor i l’alta participació dels seus actes. El vespre d’aquest divendres, els gegants i els nans van estrenar el «Pas de Plaça», una actuació especial que va precedir el tradicional correfoc dels Diables del Clot de l’Infern. En aquest sentit, l’alcaldessa, Eva Serra, detalla que la participació dels elements de la cultura popular era «un tema pendent que s’ha resolt amb la seva incorporació en aquest acte», que va ser un dels plats forts, ja que va aplegar desenes de persones de totes les edats a l’Envelat 2.0.
Avui dissabte, Puig-reig ha viscut una jornada reeixida i amb una participació que el govern considera molt bona. Una de les activitats familiars que enguany s’estrenava al programa és la baixada d’andròmines, en què han participat set grups. “És un acte nou i tenim constància que hi ha hagut famílies que no han tingut temps de preparar-se, però que ja han manifestat la voluntat de ser-hi l’any vinent, per tant, esperem que de mica en mica aquesta proposta vagi arrelant”, destaca Serra.
Les activitats continuaran aquest diumenge, amb l’actuació dels Castellers de Berga, activitats infantils, l’espectacle de l’humorista Pep Plaza, la bikinada i actuacions musicals. Dilluns, que és festiu a Puig-reig, es viurà el darrer dia de celebració amb jocs tradicionals, sardanes, i el concert i ball de gala amb l’Orquestra Montgrins.
En aquesta edició de la Festa Major, també hi ha tingut un pes important l’escola Alfred Mata, que aquest mes de juliol celebra el seu centenari i, per això, el passat dijous va centrar el tradicional pregó.
A banda, altres actes amb molt bona rebuda van ser el ball de gent gran de dimecres, com també les havaneres i les activitats infantils i esportives que es van fer divendres.
Amb tot, Serra valora positivament el desenvolupament de tots els actes celebrats fins al moment: “Sempre plantegem una festa major pensada per a tots els públics i que tothom hi pugui trobar el seu espai, i si ens acompanya el bon temps com aquest any, ja tenim una part de l’èxit assegurat”, clou.
