Els més petits fan gran una participada i lluïda Patum de la Pietat
La plaça de la Pietat s'ha omplert de gom a gom d’infants i joves decidits a gaudir d’una Patum feta a la seva mida
Amb una passió i una entrega destacables, els més petits han demostrat la seva expertesa fent els salts de maces o acompanyant les Guites, deixant clar que la passió per la festa no entén d’edats
Berga ja fa olor de pólvora i això només pot voler dir una cosa: s’acosta la Patum. I tot i que encara falta una setmana i mitja per a l’inici oficial de la festa declarada Patrimoni de la Humanitat, aquest cap de setmana en va fer un tastet amb la celebració de la Patum de la Pietat, la versió que organitzen l’Agrupació de veïns i la comissió del carrer de la Pietat. Aquest diumenge, després de fer les seves tandes de Patum, tot i que en format reduït, feta a mida dels més petits, la festa va arribar a la seva fi. Això sí, si una cosa va quedar clara és que la valentia i la passió per la Patum no entenen d’edats.
Cap a 2/4 de 7 de la tarda, la coneguda com la plaça de la Pietat ja es trobava a petar de gent, sobretot infants i joves, preparats per viure el seu especial preludi de la festa. I, per descomptat, amb l’uniforme propi de Patum: la samarreta negra, la camisa de cotó, el mocador i el barret al cap, que, en conjunt, formaven una marea negra amb pinzellades de verd i de vermell.
Els repics del tabal, com és tradició, han estat el senyal que la festa anava a començar. I bé que ho ha fet. Primer, amb el ball dels Turcs i els Cavallets, que amb l’acompanyament musical de la xaranga Entrompats Band, han aconseguit animar a tots els presents.
Tot seguit, ha arribat el torn dels salts de maces, un dels moments més icònics i viscuts de la festa, i com s'ha deixat clar aquest diumenge, també entre els més petits. Ja amb les maces enceses, els joves han començat a anar d’un cantó a l’altra de la plaça mentre les feien girar amb força. I així fins que «Pum!», ha esclatat la primera. Després ha anat la segona, la tercera i la quarta, tot i que aquesta s'ha fer esperar. Però, al final, totes ho han acabat fent. La feina, llavors, ha estat dels àngels, Sant Miquel i el seu company, que han anat a veure a tots els caiguts per fer-los saber que, en la Patum de la Pietat, el Bé també guanya sobre el Mal.
Després ha arribat el torn de les Guites, que tot i ser més petites de mida en comparació a les de la Patum oficial, de caràcter, en tenen el mateix. Tot i treure espurnes per la boca i apropar-se gairebé a terra, els més petits no han mostrat por en cap moment i no han dubtat a saltar mentre feien voltes per la plaça, acompanyant els dos dracs.
Els gegants, els nans i l’àliga també han fet els seus respectius balls. En el cas de l’àliga, el ballador ha patit un petit incident quan la música tot just s’animava, motiu pel qual l’actuació s'ha hagut d’aturar de cop. Tot i això, el gran aplaudiment del públic i els crits d’ànims dels aplegats han fet que el jove s'hagi tornat a col·locar dins la figura per finalitzar el seu ball amb una força i una elegància destacables.
En acabat, s'ha tornat a fer una nova passada perquè els més petits gaudissin del darrer alè de la seva Patum particular. Tot i això, no hauran d’esperar gaire per reviure-la, i en major format, ja que l’oficial donarà tret de sortida el dimecres 3 de juny amb el passacarrers inicial de les comparses, que iniciaran l’inici de la festa.
D’aquesta manera la capital berguedana ha viscut el primer alè de la seva estimada festa, que ja ha impregnat l’ambient de festa i, inevitablement, de la seva característica olor de pólvora.
