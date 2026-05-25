Equipaments culturals
La Biblioteca de Santa Eulàlia reobre portes i enceta un nou capítol
L'equipament ha estat sis anys tancat, primer pel coronavirus i després per afectacions en el local, però es torna a posar en marxa amb l'objectiu de recuperar la vitalitat d'anys enrere i esdevenir el centre neuràlgic de cohesió i cultura al barri
Com tants altres espais, la Biblioteca de Santa Eulàlia va haver d'abaixar la persiana l'any 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus. Les diferents onades de contagis, les mesures restrictives aplicades als espais interiors i la prudència global respecte de segons quins serveis, va fer que alguns recursos allarguessin el tancament. A més, l'autogestió i un teixit impulsor reduït, tampoc facilitaven la reengegada. I, quan l'Associació de Veïns de Santa Eulàlia de Berga es va animar a reactivar el centre, l'any 2023, es va trobar una situació adversa que ha provocat que la reobertura no s'hagi pogut assolir fins aquest mes de maig, passats sis anys de l'esclat de la covid.
El tancament i el desús va provocar una patologia a les columnes del local que acollia la biblioteca, al bell mig del barri, i el fet que fossin part del suport i fonaments de tot l'edifici de vuit plantes que s'alça cap amunt va obligar a moure fitxa. Però, més enllà de la qüestió estructural, calia fer una actuació intensiva i integral amb tot el mobiliari i el fons del centre, que s'havia degradat per efecte de la humitat acumulada durant la clausura.
"Com que s'havia de fer aquesta obra, vam aprofitar per fer una reforma més completa amb pintura, la remodelació dels dos lavabos, més llum, polir el terra i repassar les reixes", compartia el president de l'associació de veïns, Rafael Febrero, aprofitant l'acte de reinauguració celebrat amb un grup de veïns, càrrecs electes del consistori i representants de la Biblioteca Vinyes i Cluet. Amb aquesta nova aparença, l'equipament posa en marxa una nova etapa en la qual es vol recuperar la vitalitat que va gaudir anys enrere, que de parròquia va passar a aquesta funció de biblioteca i centre cultural al barri amb l'impuls de mossèn Serra. De fet, encara avui dia en queden vestigis d'aquella realitat, com una imatge de Santa Eulàlia (que també s'ha restaurat) o el cartell anunciador de les misses que s'acollien.
"No volem que sigui només biblioteca. Volem que hi hagi vida i que puguem acollir tallers de diferents tipus com de música, de manualitats, de poesia o de contes, i també fer classes de repàs i de català. I, els caps de setmana, que també pugui estar a disposició de la gent com a espai de reunions o trobades", ha detallat Beatriz Duran, que s'ocuparà de dinamitzar l'equipament. D'entrada, el servei funcionarà cada tarda de dilluns a divendres, en coincidència amb la sortida de l'escola: de 16.30 a 18.30 hores. I, d'ençà de la reobertura, alguns dels veïns més joves del barri s'han fet assidus de l'espai.
I és que la Biblioteca de Santa Eulàlia ha ressorgit com una au fènix, amb materials i recursos per a totes les edats: des d'un racó per a la primera infància amb contes i jocs de taula, amb mobiliari a la seva mida, a unes lleixes amb llibres pel públic juvenil, fins a un seguit de volums classificats per llengua i contingut. També hi ha altres suports com DVD i CD. I tots ells s'han hagut de recuperar pàgina per pàgina, exemplar a exemplar, recalca la responsable de l'espai, que xifra en més de mig miler el fons bibliogràfic, a l'espera d’anar incorporant les darreres donacions que ha rebut el local les últimes setmanes.
És amb aquest esperit col·lectiu que l'associació de veïns espera tornar a fer aflorar l'equipament, malgrat el parèntesi de sis anys. Des de l'Ajuntament de Berga, els esperonen a fer-ho realitat: "Estem convençuts que, més enllà de biblioteca, serà un punt de trobada, cohesió i integració per la gent del barri", assenyalava l’alcalde, Ivan Sànchez, en la reinauguració de l'equipament, remarcant que l'espai és una mostra clara que "el barri continua viu".
