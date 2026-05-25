Corpus 2026
Els Castellers de Berga animen la prèvia patumaire juntament els Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada
La colla berguedana torna a organitzar un seguit d'activitats que ja s'han consolidat en el calendari popular al voltant del Corpus
Aquest dilluns ha arrencat una "setmana gran" pels Castellers de Berga. Així s'hi ha referit la presidenta, Núria Subirana, en la presentació dels actes que impulsa la colla per animar la prèvia de la Patum a la ciutat. Unes activitats que s'han consolidat amb el pas dels anys i que han esdevingut indispensables per a molts berguedans i berguedanes, sent la Diada dels Quatre Fuets una de les cites castelleres referents a la ciutat, i que enguany comptaran amb els Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada.
El tret de sortida d'aquesta programació serà amb la Patum de les Andròmines, una celebració singular on els nens i nenes gaudeixen de total autonomia per fer la seva representació de la festa, a partir d'una comparseria artesanal. Aquesta llibertat que caracteritza la cita comporta que la plaça de les Cols, on es desenvolupa, visqui salts on poden coincidir diverses figures, amb uns balladors que comparteixen la mateixa il·lusió en aquesta espera eterna dels patumaires. Per això, l'encomana és que cadascú porti les seves peces i participi en aquesta Patum de les Andròmines, que ja fa vuit anys que va començar a caminar.
L'activitat engegarà a les 21.00 hores d'aquest divendres, 29 de maig, si bé prèviament i amb posterioritat, també s'han previst altres accions. De 18.00 a 19.00 hores, la plaça Antoni Baylina viurà un assaig obert de la música patumaire amb la Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus. Això enllaçarà amb l'assaig de la Patum Infantil a la plaça de les Cols, a partir de les 19.00 hores. A les 20.00 hores, hi haurà l'anomenat Tast de Castells, consistent en un dels darrers assajos per preparar la Diada dels Quatre Fuets, i que es desenvoluparà en paral·lel a un sopar popular, que permetrà agafar forces per la Patum de les Andròmines. Un cop acabin els Tirabols, la jornada es completarà amb una ballada de swing a càrrec de Bon Hop de Swing.
Un rocòdrom particular
La segona cita d'aquesta prèvia patumaire i castellera serà l'endemà, 30 de maig, i novament a la plaça de les Cols. A partir de les 17.30 hores, la colla berguedana durà a terme el darrer assaig i molt decisiu, de cara la Diada dels Quatre Fuets. Serà en aquest espai que s'acabaran de determinar els castells que es porten a plaça diumenge. Ara bé, la cloenda del dia tornarà a ser amb disbauxa, gràcies al concurs Caixa o Faixa, consistent a escalar caixes. Amb la col·laboració de Peu de Via, hi haurà una primera ronda infantil (19.00 hores) i també disciplina dels adults (20.30 hores). A més, mentre es desenvolupi la segona prova, es podrà gaudir d'una opció de sopar. Per participar en el concurs cal fer inscripció prèvia.
La gran Diada patumaire
En darrera instància, el 31 de maig, diumenge dels Quatre Fuets, els Castellers de Berga tenyiran de blau la plaça de Sant Pere amb motiu de la Diada dels Quatre Fuets. La colla farà saber a tot el veïnat de la celebració de la cita amb les matinades a les 09.00 hores. L'activitat arrencarà a les 11.00 hores, amb la tradicional Cercavila des del Cinema Catalunya i fins a la plaça, on l'engegada de la diada es manté a les 11.30 hores per mirar de fer front a l'afectació de la calor. En aquesta ocasió, acompanyaran la colla berguedana els Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada, prometen una cita de qualitat i molt animada.
"Encara no està del tot definit, però intentarem fer castells amples, perquè és quan tenim més nombre de camises. I a partir d'aquí, els castells de set i mig estan assegurats, i si podem anirem una miqueta més enllà", ha compartit el cap de colla, Joan Farguell, sobre les previsions castelleres locals de la jornada. De fet, juntament amb la presidenta han fet una crida a tot el teixit de la colla, incloses les antigues camises, a treure-la de l'armari aquest diumenge per fer més lluïda la cita. Tot plegat culminarà amb un dinar de germanor al Cinema, que tindrà cirereta musical amb Blú i el PD SalasXic, per amenitzar l'espera fins a la celebració dels Quatre Fuets. Serà a les 20.00 hores a la plaça de Viladomat.
