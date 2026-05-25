Corpus 2026

El servei del porta a porta s'adapta a la celebració de la Patum a Berga

Els principals canvis els patiran al barri vell i altres carrers del centre de la ciutat, i també hi haurà una modificació puntual del calendari

Inici del Passacarrers de dissabte, l'any 2025 / Oscar Bayona

Regió7

Berga

Amb motiu de la celebració de la Patum, el servei de recollida de residus a Berga patirà canvis la setmana de l'1 al 7 de juny. A grans trets, el Consell Comarcal del Berguedà, administració responsable del recurs a la ciutat, recuperarà les mesures aplicades l'any passat i que, tal com assenyalen, tenen com a objectiu facilitar la gestió dels residus durant les festes de Corpus a la capital berguedana.

El canvi més destacat el patiran els residents al barri vell i altres punts del centre del nucli amb més afectació durant la celebració de la Patum. En les zones delimitades, se suspendrà la recollida Porta a Porta entre el 3 i el 7 de juny, i el veïnat haurà de fer ús d'alguna de les 17 àrees amb contenidors de totes les fraccions (envasos, paper, orgànica i resta) per llençar la brossa. Els contenidors estaran "repartits estratègicament" per donar cobertura a l'àmbit comprès entre el passeig del Lledó i el carrer Cercs, la plaça de Sant Pere, tot el barri vell, el passeig de la Indústria i carrers adjacents. Així mateix, el servei de neteja i buidatge d'aquests punts es farà dues vegades al dia: a les 06.00 i a les 15.00 hores.

Així mateix, també hi ha altres modificacions concretes, amb afectació a tota la ciutat. La setmana vinent, la recollida de la fracció de resta s'avançarà per tal d'evitar la coincidència amb la celebració del Passacarrers, incloent-hi tant el servei domèstic com el comercial. D'aquesta manera, el dimecres 3 de juny no hi haurà recollida, i s'haurà efectuat el dilluns 1 de juny, en l'horari habitual. Finalment, la darrera alteració del servei té a veure amb l'atenció de l'oficina del Porta a Porta situada a l'Ajuntament de Berga, que romandrà tancat el divendres dia 5 de juny.

