Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici

La persona havia patit una caiguda, i va necessitar els Bombers per a ser traslladada a l'hospital

Els Bombers baixant la dona de casa seva a Puig-Reig

Els Bombers baixant la dona de casa seva a Puig-Reig / Bombers Puig-reig

Eduard Font Badia

Manresa

El SEM va activar els Bombers per a poder treure de casa una dona que no odia baixar pel seu propi peu. L'avís es va donar a Puig-Reig el dijous de la setmana passada al vespre, quan des de la casa van avisar que la persona havia patit una caiguda amb bicicleta, en dies anteriors, i això li va provocar un trencament de vèrtebres a la zona lumbar.

Per a això, la dona no podia baixar l'escala pel seu propi peu, i va ser necessària la presència de l’autoescala del parc de Bombers de Manresa. En total hi van prendre part 5 dotacions de Bombers que van portar la persona afectada fins a l'ambulància.

Els Bombers baixant de casa la dona afectada

Els Bombers baixant de casa la dona afectada / Bombers Puig-reig

