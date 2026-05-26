Corpus 2026
Els Quatre Fuets marcaran el final del preludi patumaire a Berga
L'acte que posa a prova els fuets de la Patum culminarà, a la vegada, un cap de setmana amb varietat d'activitats al voltant de la festa
Aquest diumenge, 31 de maig, se celebrarà el darrer acte previ a l'inici de la Patum a Berga. Es tracta dels Quatre Fuets, la culminació dels preparatius per encetar les festes de Corpus a la capital berguedana i que es desenvolupa en l'espai de la plaça de Viladomat.
La finalitat d'aquesta activitat és posar a prova els fuets de la Patum. Pròpiament, l'esdeveniment engega a la plaça de Sant Pere, on es troben el Tabaler i la representació de la colla de les Maces, i també els de la Patum Infantil. Tot el grup baixa, puntual, a les 20.00 hores fins a l'espai del Vall, on els patumaires ja esperen. En un llarg passadís per saltar, les maces es col·loquen a banda i banda per comprovar la qualitat dels fuets. Les espurnes, el fum i el tro final, amb el ritme del Tabal de fons, marquen l'escena. A més, en el cas dels menuts, a més de més saltadors, també s'hi donen cita els Àngels.
Amb la renovació de la licitació per a la provisió de fuets i bengales, l'any passat, la factura puja cada edició dels 70.000 euros. Això, en una inversió global que, comptant seguretat, concerts, logística, neteja, serveis i hores extra dels treballadors de la casa, entre altres conceptes, frega els 700.000 euros. Ara bé, aquest 2026, serà l'edició que l'Ajuntament de Berga rebrà més ajuda externa per sufragar la festa, i que s'enfila vora els 340.000 euros, majoritàriament provinents de les aportacions d'altres administracions públiques.
De fet, els Quatre Fuets seran la cirereta d'un cap de setmana amb molta diversitat patumaire en l'agenda local. Dissabte al vespre, tindrà lloc el XXVIII Concert de Patum Memorial Ricard Cuadra, que enguany serà protagonitzat per Flowk i la Banda del Memorial Ricard Cuadra, sota la direcció de Robert Agustina. Diumenge, els Castellers de Berga tornen a celebrar la Diada dels Quatre Fuets, amb els Castellers de Vilafranca i els Moixiganguers d'Igualada de convidats. A més, tot el cap de setmana han preparat altres activitats al voltant del seu local, com la Patum de les Andròmines i el concurs Caixa o Faixa. Finalment, l'estona prèvia a l'inici dels Quatre Fuets, la Colla Sardanista Cim d'Estela i la Cobla Pirineu uneixen esforços per organitzar una audició de sardanes, a la mateixa plaça de Viladomat, a partir de les 17.30 hores.
