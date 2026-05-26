Política
Marc Ortega serà l'alcaldable del PSC a Berga
L'actual regidor del grup municipal prendrà formalment el paper de portaveu, amb un Abel Garcia convençut que cedeix el lideratge al "millor candidat per la ciutat"
Marc Ortega serà l'alcaldable del PSC a Berga en les eleccions municipals del 2027. La formació ha fet pública la decisió aquest dimarts al vespre, avalada per la militància en el decurs d'una assemblea extraordinària, amb la presència del candidat sortint, Abel Garcia. Aquesta determinació implicarà canvis immediats en les responsabilitats dels tres membres actuals del grup municipal, que completa Ariadna Herrada, amb un Ortega que entomarà formalment el paper de portaveu, si bé la composició serà la mateixa.
"Avui és un dia que marca un abans i un després en la meva etapa, però és veritat que no és un punt i a part, sinó més aviat un punt i seguit", ha declarat Ortega, amb una clara voluntat d'entomar el projecte encetat el 2019 per Garcia i sostingut aquest mandat. En una primera declaració d'intencions, el nou alcaldable ha confirmat que definiran una proposta que vetlli per aconseguir una ciutat "endreçada, neta i accessible", qui tingui molt present la ciutadania i el seu teixit tant associatiu com empresarial, i, en definitiva, per fer realitat un municipi "amb oportunitats de futur i que la gent se'n senti orgullosa".
"El que hauria de ser una decisió difícil ha sigut una decisió molt fàcil, perquè amb vocació de responsabilitat i de servei públic, un opta per pensar en el que és millor pel seu col·lectiu més proper i, tot no hi ha millor nom que el del Marc", ha compartit per la seva banda Garcia, qui s'ha referit al nou alcaldable com "una persona molt responsable, molt treballadora i que ha sabut portar el timó aquest mandat, que no ha sigut fàcil especialment per mi per compaginar les diferents responsabilitats que tinc". En definitiva, ha descrit el nou alcaldable com "el millor candidat per la ciutat de Berga".
El grup es mantindrà
Un cop oficialitzat el candidat, el pas implicarà que Marc Ortega també passi a ser el portaveu del grup municipal. Ara bé, els regidors socialistes a l'Ajuntament de Berga continuaran sent Garcia, Herrada i el mateix Ortega. I això és així perquè tant el nou candidat com la secció local així ho han considerat. "El que jo vull és que el Marc lideri i ho faci com ho sap fer, que és molt bé, i jo seré simplement un soldat més", ha compartit Garcia, qui també s'ha mostrat a disposició d'entomar els encàrrecs que se li encomanin de cara els pròxims comicis: "Estic al servei del que el partit i que els meus companys em demanin, i a disposar del que el Marc vulgui".
"L'Abel desapareix de la primera línia, però continuarà a l'equip i al nostre costat, aportant-nos tota aquella experiència que ha aconseguit en diferents administracions", ha valorat per la seva banda Ortega, qui també ha destacat sobre Garcia que "ha aconseguit fer créixer el PSC de Berga en els seus pitjors moments i reflotar la formació a la ciutat, per tant, li devem tot".
Amb tot, l'executiva comarcal encara la campanya en l'àmbit local amb ambició, i tot i que ha arrencat oficialitzant la "posició estratègica" de la capital, vol treballar per consolidar i reforçar les alcaldies que actualment té el partit al Berguedà. Això es treballarà en coordinació amb la Federació Bages-Berguedà-Solsonès del partit i també en la línia del consell nacional, que haurà de validar les primeres candidatures proclamades, incloses la d'Ortega a Berga. Cal recordar que Garcia també ocupa la presidència de l'executiva del PSC al Berguedà.
